25N: un año más de violencia e indolencia

El próximo 25 de noviembre es el Dia Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres y 2023 es, desgraciadamente, un año más de cifras alarmantes, de hechos aberrantes, de víctimas olvidadas, de injusticia e impunidad. Un año más en que la violencia contra las mujeres se desborda y el sufrimiento y la indignación de miles de mexicanas y mexicanos aumenta ante un gobierno incapaz, pero sobre todo, indolente ante una realidad que niega y disfraza.

Han pasado 42 años desde el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en el que se estableció el 25N como el día para concientizar y sensibilizar sobre las violentas realidades que viven las mujeres en el mundo.

En México, en lo que va del sexenio las cifras de muertes de mujeres son alarmantes, el “gobierno mas feminista de la historia” no ha querido hacer nada para que dejen de matar a 11 mujeres todos los días, por el simple hecho de ser mujeres.

A esta terrible realidad se suma el trabajo incesante de las madres buscadoras, así como de las miles de familias que tras la ineficiencia del gobierno buscan en todo el país a las 26,985 amigas hermanas, hijas, y madres desaparecidas. Este gobierno lo único que hace es desaparecer a las desaparecidas.

Otra desoladora violencia que lacera al núcleo mas imporante de la sociedad, y que incide de forma importante en las niñas y niños, es la violencia que se vive en el hogar perpetrada por aquellos que deben amarse y cuidarse entre si, en este sexenio se han denunciado 1,186,965 delitos de violencia familiar. Y que decir de aquellas agresiones sexuales que se cometen día a día, con Morena en el gobierno, el delito de violación también aumentó.

Estamos ante un gobierno donde el abuso se normaliza, empezando por el Presidente de la República, quien besa sin mesura ni consentimiento a mujeres y niñas, insulta a mujeres en posiciones de poder, y aquellas a las que apoya o impulsa en espacios importantes de decisión lo hace condicionandolas y sometiéndolas a sus designios, le incomodan las mujeres libres e inteligentes, las llama irreverentes e indignas de su aprecio.

La cierto es que la violencia de género no solo es perpetrada por quien mata, viola y abusa, esta violencia se ha logrado filtrar y transversalizar en todos los sistemas y las instituciones del país, son complices todas y todos aquellos que con su incapacidad, indiferencia y teniendo la obligación legal no hacen nada.

Este fracasado gobierno que durante 5 años ha visto como las cifras de mujeres violadas, golpeadas, descuartizadas, quemadas, degolladas, sepultadas, discriminadas, maltratadas, humilladas y desaparecidas van en aumento, no ha cambiado su estrateiga de seguridad, sigue pensando que los abrazos evitarán que a las mujeres las sigan matando. Este fracasado gobierno sigue amurrando su palacio para no vernos ni oirnos; a este gobierno le decimos que un año mas, con mas fuerza y determinación exigiremos que se haga justicia por todas las que ya no estan con nosotras.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN