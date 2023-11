Acuerdate de Acapulco

El huracán OTIS, el más fuerte registrado en la Costa del Pacífico, devastó, entre otros municipios, al hogar de más de 850 mil personas y el que fuera el primer puerto turístico internacional de México. Hemos sido testigos no solo de la ineficaz respuesta del gobierno, sino de la vileza de aquellos que se aprovechan de la desesperación, impotencia y tristeza.

Expertos en la materia afirman que el gobierno actuó negligente, pues no previno a la población de la magnitud del fenómeno, pese a que su intensidad se había pronosticado horas previas suficientes, por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

De la gobernadora Evelyn Salgado no hay mucho que decir, su ineptitud, indolencia y poca empatía, son una constante en su administración. Su manejo ante la crisis no solo deja en entre dicho su ya cuestionada administración, si no, con razón, aumenta las críticas sobre su desempeño.

Y sin que esto extrañe a propios ni extraños, la actuación del gobierno federal ha sido tardía y deficiente, la obstinación del presidente y su politiqueria barata lo hace querer controlar todo a través del ejército y no permitir el acceso y ayuda de la sociedad civil, detonó una grave crisis humana alrededor de la tragedia.

Resulta estremecedor que además de sobrevivir al impactante poder de la naturaleza, miles de personas llevan días incomunicadas, sin agua, sin alimentos, sin luz, sin hogar y por si fuera poco, viviendo actos criminales.

El escenario es devastador, personas adultas mayores, bebés, niñas y niños, familias enteras llorando y suplicando por lo mas elemental, agua. Las autoridades no tienen el control de lo que esta sucediendo, han sido rebasados por completo, transcurren los días y los sobrevivientes pasaron del miedo y dolor a la indignación, ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está el gobierno? Entre gritos e insultos lo vemos y los escuchamos a todas y todos, pero no en palacio.

La inexplicable decisión del Presidente que impide a la sociedad brindar ayuda, fue llevada a tribunales, y el Poder Judicial que tanto incomoda a López Obrador, concedió el amparo a efecto de que las autoridades den acceso a Acapulco y permitan a civiles llevar vivires y ayuda humanitaria.

Nada justifica postergar la ayuda humanitaria. Las necesidades son muchas, la tragedia sigue sin control, los daños son incalculables y el gobierno federal y estatal no han podido ponerse de acuerdo ni siquiera en el numero de personas fallecidas. Guerrero nos necesita a todas y todos, esta emergencia requiere de una reconstrucción total y de fondo. Lo ocurrido en Guerrero reflejó el tipo de gobierno que tenemos; en su obsesión electoral, miente compulsivamente, se irrita contra cualquiera que le señale sus males, amenaza a quien le dice la verdad y se vuelve soberbio y arbitrario.

Pero una vez mas, no importa la indolencia del gobierno, las y los mexicanos somos gente solidaria, que haremos que Guerrero salga adelante. Sin descanso, sin divisiones y sin odio, reconstruyamos Guerrero.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN