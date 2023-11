Las mujeres sí podemos hablar de negocios

Como parte de mi trabajo, regularmente asisto a diferentes conferencias y paneles que buscan abrir más espacios para las mujeres en los negocios, así como motivar a más a alcanzar posiciones de liderazgo y de toma de decisiones. Sin embargo, he detectado un fenómeno curioso… en un 95% de estos espacios, a los hombres se les hacen preguntas sobre negocios, mientras que a la conversación con una mujer la dirigen hacia temas de desarrollo personal. El manejo de tiempo, síndrome del impostor, liderazgo y creencias limitantes, son las temáticas que engloban las preguntas lanzadas a mujeres, mientras que a los hombres son sobre desarrollo de estrategias de negociación y crecimiento, finanzas, inversiones, fondeo… en fin, negocios.

¿Por qué a las mujeres nos siguen encasillando en temas de soft skills y nos quitan la oportunidad de hablar de negocios? ¿Será que somos nosotras las que nos sentimos cómodas hablando de esos puntos? ¿Nos han dicho tanto que ese es nuestro diferenciador que ya nos enfrascamos o enfrascan en ese tema? o de plano, ¿se cree que los demás temas de negocio nos quedan grandes?

En un foro en el que participé durante la pandemia recuerdo haber sentido mucha frustración porque mientras que al hombre con el que estaba compartiendo espacio le preguntaban sobre la situación económica del país y los cambios de comportamiento de compra en la población, a mí me preguntaron sobre las implicaciones emocionales que el aislamiento iba a tener sobre mi equipo, los retos que estábamos enfrentando al ser mamás y líderes a la vez, así como algunos consejos para lograr organizar los tiempos del equipo para tener una mayor eficiencia. Y no es que estos temas no importen, pero mi rol dentro de Victoria147 y mi experiencia de años llevando a emprendedoras de un punto a otro en su negocio, me respaldaban para responder las mismas preguntas que el otro ponente.

Fue hace unos meses que caí en cuenta sobre esto y que identifiqué que, si bien el sistema nos sigue enfrascando en estas temáticas, nosotras como emprendedoras y mujeres líderes también tenemos un área de oportunidad al creernos expertas en negocios y saber exponerlo.

En un panel con diferentes emprendedoras de Victoria147, en el que justo la moderadora llevó la conversación hacia los temas ya mencionados, hice conciencia sobre lo importante que es que sepamos darle la vuelta a las preguntas y siempre sacarles provecho para lanzar mensajes claros que impacten y le digan a la audiencia: las mujeres no solo hacemos negocios, también sabemos hablar de ello.

Empecemos por cuidar nuestras palabras y sintámonos seguras de lo que hacemos. Eliminemos el “yo creo” o “yo espero” y convirtámoslo en un “yo sé y esta es la data que tengo”.

Quizás las preguntas en los foros no vayan a cambiar en los próximos meses, así que como mujeres tengamos claro que esos espacios nos pueden catapultar a nivel personal y a nuestras empresas y aprovechemos. Lanza tus mensajes clave, menciona las cifras y siéntete segura de que lo que estás haciendo importa y merece ser contado y escuchado.

Hagamos evidente este fenómeno y busquemos el cambio.

POR: ANA CECILIA PÉREZ CRISTO DE VICTORIA147

