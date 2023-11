El infierno de Acapulco y sus puntos ciegos

En México, a menudo nos limitamos a ver desde nuestras fronteras sin considerar cómo nos perciben otros, desaprovechando momentos históricos. Aunque hoy es tradicionalmente un día festivo para honrar a nuestros muertos, en esta columna de #Blindspot abordaremos tres temas cruciales que la reflexión melancólica nos brinda, esenciales para proyectar el futuro en el presente.

#Bindspot #Nearshoring #InteligenciaArtificial. Cada vez son más las voces que se suman a este #Blindspot, alertando sobre los riesgos de no aprovechar la relocalización. Recientemente, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología (Comce) resaltó que dicha oportunidad no es eterna. Sin embargo, se quedaron cortos: no mencionaron el impacto de la Inteligencia Artificial en la relocalización ni cómo países como Brasil y Argentina nos están superando. A esto se suma la Orden Ejecutiva de Biden que sienta las bases para la regulación y el anuncio de la vicepresidenta Harris sobre la creación del Instituto de Seguridad de Inteligencia Artificial de EE.UU. En México, parecemos estancados en el pasado, no hay que dejar solos a quienes como el diptuado Javier López Cazarín trae el rumbo que nadie más tiene ni en el Gobierno, ni en el Congreso de la Unión.

#Blindspot #AcapulcoOtis Acapulco se vio en vuelto en un escenario “estadísticamente poco probable”, y ahora está envuelto en uno políticamente reprochable porque pasa para no pasar. Mientras se pelean candidaturas y votos, hay temas sobre los cuales hay que borrar los puntos ciegos #Blindspot: (1) por las características del fenómeno natural, debería ser uno mediático global, poco se ha dicho y eso implica menos ayuda; (2) el optimismo no debe confundirse con la realidad porque hay seres humanos de por medio. Por ejemplo, Nuevo Orleans con Katrina en 2005 (categoría 3), con tiempo suficiente para evacuar 25 mil personas, y en un país con cultura de seguros de propiedades, tardó dos años en que las aseguradoras resolvieran 99% de los 1.2 millones de reclamaciones (CNN). En 2009 todavía se reportaban viviendas destruidas. Y, (3) en los veinte puntos del Presidente López Obrador no se menciona la palabra turismo, actividad que aporta el aporta el 65.8% del PIB estatal. Esto sin mencionar el impacto que tendrá en el PIB turístico nacional. (4) Votos para que la coordinación entre dos mujeres jóvenes, Evelyn Salgado y Luisa María Alcalde ponga en buen lugar a las mujeres, y que como ha comprobado históricamente el sexo femenino son más buenas para administrar y evitar la corrupción. Sueños de un mexicano.

#Blindspot #IsraelHamas Medios internacionales indican que algunos atacantes de Hamas actuaron bajo el influjo de la anfetamina Captagon, usada para anular miedo y potenciar agresividad. En el #Blindspot se cuestiona si el narcotráfico en México opera de manera similar, lo que no solo explicaría ciertas acciones, sino que resalta un riesgo adicional para el Estado Mexicano.

#Blindspot #LoQueSeVieneEnLaFrontera El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (recordado por quedarse paralizado en una intervención pública) declaró: “Creo que los demócratas tendrán que aceptar un proyecto de ley de protección fronteriza entre Estados Unidos y México realmente serio para conseguir que nuestra gente respalde un enfoque integral” hacia Israel y Ucrania. La Canciller Alicia Bárcena tiene algo más de que preocuparse que tratar bien a dictadores disfrazados de demócratas.

POR OSCAR SANDOVAL-SAENZ

