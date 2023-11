ANAM a capilla

CADA VEZ SON más las quejas hacia la administración de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM). La corta gestión de André Foullon Van Lissum es señalada por corrupción en muchos sentidos.

Desde compras a proveedores favoritos, hasta favores para llevar a cabo los famosos brinquitos de distintas mercancías ilícitas a lo largo de las 17 aduanas portuarias y las 21 terrestres.

Por mencionar el caso de las compras a proveedores favoritos, apunte los contratos asociados a la empresa Provetecnia e Ingenieria Operativa, al mando del empresario Elías Cañedo.

Elías Cañedo y André Foullon Van Lissum. Arte: Luisa Franco

Se ha visto beneficiado con los principales contratos de equipos de inspección de mercancías por medio de equipos Rayos X en las aduanas, garitas y aeropuertos del país.

Además de presentar sobreprecios, Cañedo ha construido una red de funcionarios que se encuentran en nómina para favorecerles en licitaciones y concursos de equipos que, hoy, no sirven.

Esto último ha llevado a los agentes migratorios y aduanales a revisar las mercancías y a los pasajeros con simples detectores de metales, como los que se usan en conciertos u oficinas de gobierno.

Para muestra de lo anterior, cruce cualquier filtro de seguridad en las Terminales 1 o 2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX, éste que dirige Carlos Velázquez Tiscareño, para que entienda la problemática.

Carlos Velázquez Tiscareño. Arte: Luisa Franco

¿Acaso la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Roberto Salcedo, y el Organismo Interno de Control de la ANAM ya tendrán lista alguna disposición sobre este caso de corrupción?

A todo lo anterior se suman, además, señalamientos de una red de funcionarios aduanales afines al titular de la ANAM que actualmente ofertan brinquitos a diestra y siniestra.

En ciertos restaurantes de Polanco aseguran que por una suma de dinero están dispuestos a introducir al país cualquier tipo de mercancía o persona, y que solo basta una llamada de oficinas centrales para lograrlo.

Finalmente la cereza del pastel: las múltiples acusaciones de acoso sexual que personal de la ANAM ha hecho a colaboradores del primer círculo de la dirección, mismas que se han recrudecido.

Súmele que cada vez son más los despidos de personal de perfiles calificados para colocar a más gente de confianza que le permitan operar sus temas con holgura.

Eduardo Sánchez Navarro. Arte: Luisa Franco

SON ALREDEDOR DE 2 mil empleados los que tiene en Acapulco el Grupo Mundo Imperial. Juan Antonio Hernández se ha convertido en el principal inversionista del puerto, tras haber, primero, levantado su complejo Mundo Imperial que incluye hotel, centro de convenciones y de exposiciones, y posteriormente en 2015 haber adquirido los hoteles Princess y Fairmont (antes Pierre Marqués) al fondo Global Hospitality Investments con sus respectivas reservas territoriales y campos de golf. La última inversión fuerte fue la Arena GNP donde desde hace dos años se realiza el Abierto Mexicano de Tenis. Esta edición, la XXXI, puede ser un parteaguas para esta justa que en su versión ATP 500 se viene realizando en Acapulco por la intención que tiene Alejandro Burillo, el presidente de Mextenis, de llevárselo a otro lugar. Le decía ayer que Eduardo Sánchez Navarro y Ernesto Coppel Kelly, los dos principales inversionistas de Los Cabos, cabildean desde hace tiempo para atraerlo a esa plaza y que Daniel Chávez, el de Vidanta, es otro que ha operado con ese mismo fin. Éste último, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aprovechando la crisis de inseguridad que instauró el grupo del narco Arturo Beltrán Leyva y su operador Edgar Valdez La Barbie, intentó convencer al Presidente para que el ATM 500 se estableciera en Punta Mita, labor en la que se metió a fondo el entonces gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.

Alejandro Burillo. Arte: Luisa Franco

LAS DECLARACIONES MAÑANERAS del presidente Andrés Manuel López Obrador no serán suficientes para recobrar la confianza de los inversionistas en Acapulco, tras el desastre que dejó el huracán Otis hace exactamente una semana. Los dueños de miles de negocios e inmuebles se preguntan ahora si vale la pena reconstruir y volver a poner en pie sus propiedades, pues el turismo y la infraestructura tardarán más tiempo en recuperarse.

Comienzan a rematarse los inmuebles de algunos que, de plano, no están dispuestos a esperar, o no tienen los recursos suficientes para hacerlo. Más allá, otros sencillamente no quieren volver a saber nada de Acapulco, mientras que los valuadores de las aseguradoras aceleran sus dictámenes y se prevé una avalancha de litigios, quejas y denuncias ante la Procuraduría de Protección al Consumidor, dirigida por David Aguilar, pues parece que los aseguradoras empiezan, como siempre, a poner trabas para cubrir daños por fenómenos naturales.

David Aguilar. Arte: Luisa Franco

EN EL INSTITUTO Nacional Electoral, que encabeza Guadalupe Taddei, prepara ya la estrategia para garantizar a los habitantes del estado de Guerrero sus derechos políticos. En específico, para que éstos puedan participar sin problema alguno en el proceso electoral federal del 2024. Se presume que una buena parte de la población sufrió la pérdida de sus documentos de identificación como resultado del paso del huracán Otis, por lo que se proyecta el envío de unidades móviles de credencialización con tecnología que permita recuperar los datos del Registro Federal de Electores, para emitir nuevamente los documentos con tan sólo la identificación de la huella digital de los ciudadanos.

Luis Arias. Arte: Luisa Franco

EL CONSEJO DE Administración de AINDA designó a Luis Arias Osoyo como director financiero de la empresa. El ejecutivo aporta conocimiento de los sectores de gas natural y electricidad y del sector financiero.

Fue director financiero en Enestas Gas Natural. Ayer el CKD de AINDA cambió su clave de pizarra a AINDACK18A, como resultado de que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que dirige José-Oriol Bosch, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, acreditaron que el CKD de AINDA cumple con los requisitos establecidos por la BMV para ser denominado como un fondo ASG. Con esto, AINDA se convierte en el primer administrador con un fondo ASG listado en México.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

MAAZ