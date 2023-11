El recuento de los daños: la semana de los destapes de MORENA

La madrugada del sábado 11 de noviembre, después de una maratónica jornada llena de sorpresas por fin MORENA destapó a sus corcholatas. No tengo duda que, si se hubieran anunciado en el día que originalmente marcaba la convocatoria, -dos semanas antes-, los resultados hubieran sido distintos.

La postulación en la CDMX fue definitivamente lo que cambió todo el resultado, sin dejar de soslayar, que el tema de género influyó definitivamente en las nominaciones. Otra circunstancia que influyó fue la manera en que MORENA aplicó el criterio de competitividad de género tanto del lineamiento del INE, como de sus propios estatutos y de su convocatoria, lo cual lo hace muy justiciable. Es decir, si alguno de los interesados impugna con mucha posibilidad podría tener éxito.

Ya en el recuento de los daños más allá de los y las precandidatos que participaron en las “encuestas”, debe hacerse también un recuento para los partidos y para actores políticos que intervinieron en el proceso. Para MORENA como partido, por ejemplo, no hay duda qué hay pérdida. De entrada, con el cambio de género en los estados de Jalisco y Guanajuato Están entregando dos estados antes de la elección.

Tanto Carlos Lomelí como Ricardo Sheffield eran candidatos muy competitivos con posibilidad de triunfo. Quienes serán las candidatas de MORENA se les complica la campaña y el resultado electoral. MORENA ya entregó dos estados con muchos distritos electorales federales que repercutirán en los resultados finales.

Situación parecida sucede en la CDMX que ha evitado un problema interno que se avecinaba, pero es realista sostener que Clara Brugada no tendrá los mismos resultados, que si Omar Garcia Harfuch hubiera sido el candidato. Nuevamente aquí quien pierde es MORENA porque la competitividad que tendrá en muchos distritos y alcaldías disminuirá, sobre todo los de clase media y alta.

Al partido VERDE le fue muy bien. Alguna magia debe tener este partido que siempre sabe acomodarse y ganar espacios a pesar de ser la institución más promiscua y cínica del país. Además de la candidatura de Jalisco fue decisivo en Chiapas y hasta en Puebla. Todavía tuvo el atrevimiento de condicionar su apoyo si su preferido no quedaba en la CDMX.

El PT fue uno de los partidos perdedores de la jornada del fin de semana pasado; no logró un buen resultado en Morelos. No se atrevieron nuevamente a impulsar y respaldar con mayor fuerza a su candidata, la diputada local y líder de su partido Tanya Valentina que localmente tiene su fuerza territorial. El triunfo de Margarita Gonzalez Sarabia se esperaba, lo que no es creíble es el resultado en la encuesta del fundador de MORENA en Morelos, Rabindranath Salazar.

Para el PES, también fue una jornada negra. Su única apuesta para estas nominaciones era la Senadora en Chiapas y coordinadora de su grupo parlamentario Sasil De León. Incluso, el PES decidió no participar en Morelos, Guanajuato y Jalisco para centrarse en Chiapas.

Los resultados de las encuestas no fueron claros, fue la única entidad donde se hicieron 4 encuestas y resalta que fue donde más candidatos hubo, un total de 7 que atomizó los resultados finales. Aun así, las encuestas solo marcaron 1.5% de diferencia, dentro del margen de error, pero se decidió no incluir a la senadora De León en el criterio de competitividad a pesar que este atributo le sobraba.

Para la Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4ªT, cargo que tendrá hasta este domingo donde ya será postulada como pre-candidata presidencial por MORENA-PT-VERDE, los números no le son favorables. Varios de los pre-candidatos nominados que se percibían cercanos a ella no quedaron en la lista final.

El más destacado es sin duda Omar Garcia Harfuch, quien a pesar de ganar por casi 14 puntos la encuesta al final no será el candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX. Ambas lógicas de los grupos participantes en la CDMX son ciertas. La que apoyó a Clara Brugada que sostenía que una compañera de base, con larga trayectoria en la izquierda, y que además entregó buenas cuentas en Iztapalapa debía ser la candidata.

La otra, la de la Dra. Claudia Sheinbaum, que pensó que la popularidad de Garcia Harfuch pero sobre todo su perfil permitía un acercamiento con las clases medias que en el 2021 votaron en contra de MORENA. Sin desdeñar la carrera política de Clara que es amplia y exitosa, para esta elección un perfil como el de Omar tenía más posibilidades de crecer en el complejo electorado de la Ciudad. Perdió la coordinadora al ser desechada su lectura. Aun así no hay duda que la alcaldesa de Iztapalapa hará un gran papel pues es una mujer comprometida y trabajadora.

Uno de los grandes ganadores es Mario Delgado, no sólo impulsó y apoyó a varios de sus candidatos, sino que al final tuvo un amplio reconocimiento de quien será la próxima Presidenta de México. Mario al ser el dueño de las encuestas tiene influencia y mucha en las nominaciones. Se puede comprobar varios resultados extraños, por decir lo menos, y aún así Mario salió airoso. No cabe duda que además de su capacidad, tiene buena estrella pues varios de sus aliados políticos salieron victoriosos y con candidaturas en la bolsa.

Marcelo Ebrard es otro de los perdedores, su tardía decisión de aceptar su derrota en la encuesta con la Dra. Sheinbaum le impidió participar con alguno de sus cuadros en esta primera ronda muy importante de candidatos a gobernadores. Posiblemente la más destacada es la senadora Malú Micher que, con mucho era más candidata para la gubernatura de Guanajuato que quien finalmente será la abanderada.

Por último, Ricardo Monreal vuelve por sus fueros y logra la candidatura de dos de sus cercanos. Los senadores Eduardo Ramírez en Chiapas y Alejandro Armenta en Puebla. En Chiapas Eduardo Ramirez no tendrá problemas para ganar, ya es un gobernador electo. La senadora Sasil De León es una política disciplinada e institucional y repetirá en el Senado sin causar ninguna fisura a pesar de lo estrecho de su supuesta derrota.

El caso del Senador Armenta es diferente, habrá una buena batalla electoral con el alcalde panista de Puebla, cuyo resultado es difícil de predecir. Al final del día, el senador Monreal tiene dos cuadros en estados claves para la elección presidencial del año que entra.

El Frente Amplio por México, ya está detrás de candidatos de MORENA, las posibles fracturas y fisuras pueden costar votos y esta buscando capitalizarlas. Por ejemplo, en Morelos la senadora Lucy Meza será un gran contendiente porque además inicia por la ruta correcta, señalando a Cuauhtémoc Blanco como el principal responsable del desgobierno en esa entidad federativa. Ese es el tipo de fracturas que pueden hacerle daño a los candidatos de MORENA. En el caso de Morelos además Lucy Meza tiene razón, aunque la candidata Margarita Gonzalez no tenga vela en el entierro, Blanco Bravo será una losa para la candidata oficial.

Peligro de perder votos y credibilidad para la elección del 2024 es la principal lectura del recuento de los daños de la elección de los que serán los candidatos de MORENA para las nueve gubernaturas. En algunos casos no había necesidad de ser tan rudos y exponer a varios de ellos.

Omar Garcia Harfuch no debió correr si no sería el candidato, no había necesidad de exponerlo, ni desgastarlo, en un buen cuadro. Tampoco tenían necesidad de lastimar a Sasil De León en Chiapas y al PES a nivel nacional. En el PES seguiremos dando la batalla política en buena lid, esa es nuestra marca, la decencia con una lucha honesta y sin trampas. Para nosotros como el fin es alto, los medios también deben ser muy altos. Generosidad en la victoria será el arma para mitigar los riesgos y los agravios. Tiempo de hacer política con decencia y generosidad.

POR HUGO ERIC FLORES

PRESIDENTE DEL PES MORELOS

@HUGOERICFLORES

MAAZ