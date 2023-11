Marina, con todo el apoyo

Tremendo espaldarazo dio el presidente López Obrador a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Ayer, en una conferencia en esa entidad, el tabasqueño se refirió a ella en estos términos: “La gobernadora de ustedes es excepcional, de verdad. No le estoy haciendo la barba, pero es excepcional”. No sólo eso, sino que hoy será el invitado estelar al Segundo Informe que rinde la mandataria en Rosarito, a las 11 de la mañana.

Nombramiento histórico

Primer cambio de fondo emprendió el nuevo rector de la UNAM, Leonardo Lomelí: nombró como secretaria general a Patricia Dávila, quien también aspiraba a la rectoría. La designación es relevante porque se trata del segundo cargo en importancia en la universidad y, más aún, es la primera vez que se le confiere a una mujer.

Unge el PAN a Taboada

Días de definiciones se desataron con la elección de los nueve virtuales candidatos de Morena a gobiernos estatales. Sobre todo en la CDMX, pues el PAN ungió ayer a Santiago Taboada como su único aspirante a la jefatura de Gobierno para proponerlo al FAM. Sus compañeras Lía Limón y Kenia López declinaron en su favor.

Samuel, aspirante ¿único?

El regio Samuel García se registra hoy como aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano. En apariencia sería el candidato único del partido naranja, pero todavía falta conocer la decisión del dirigente Dante Delgado, quien no ha dicho si se registrará, pero sí que no pretende reelegirse como senador. Y de aspirantes externos, es un hecho que no recibirán.

Necesita más méritos

Se quedó sin fuero, por ahora, el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al quedar en tercer lugar de la encuesta de Morena para la candidatura a jefe de Gobierno. El caso es que sólo los segundos lugares tendrán pase directo al Senado; es decir, Omar García Harfuch puede obtener a un escaño. Pero el doctor Gatell deberá hacer más méritos.

