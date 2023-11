La revancha de Urzúa

EL LUNES XÓCHITL Gálvez entrará a una nueva fase de su carrera por la Presidencia en 2024.

Luego de rendir su informe de labores como Senadora el domingo, viene una suerte de relanzamiento de su campaña.

Es muy probable que por fin se conozca al detalle parte de la estructura que viene construyendo semanas atrás y de la que no ha querido dar a conocer mucho por cautela: asesores, nombres y encargos.

Y vaya que hay novedades. La principal es el relevo de José Ángel Gurría por Carlos Urzúa como arquitecto de su proyecto de gobierno, donde el matemático del Tecnológico de Monterrey tomó ya el liderazgo.

Xóchitl le encomendó la estrategia económica del Frente Amplio por México (FAM), lo que equivale a encabezar, con el acompañamiento de otros expertos, la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.

Su fichaje es relevante porque recuperará la visión de los problemas que veía hacia 2016, cuando lo sumó al proyecto de nación el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, el tabasqueño lo haría su primer secretario de Hacienda y siete meses después le renunciaría por no estar de acuerdo con sus políticas.

Ahora con Xóchitl Gálvez, Carlos Urzúa tiene una segunda oportunidad para proponer un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que deberá incluir las soluciones al desastre que dejará su ex jefe.

Las dos principales prioridades de Urzúa serán implementar un nuevo modelo para rescatar a Pemex, y reactivar la economía mediante la promoción de la inversión con el sector privado.

Gurría, quien fue originalmente designado por el FAM como el encargado de elaborar el proyecto de gobierno de Xóchitl, tendrá ahora a su cargo las relaciones con la Unión Europea, para aprovechar los últimos 17 años como secretario general de la OCDE.

El secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo resultó muy neoliberal para la visión de país que tiene Xóchitl, que busca, como dice el actual inquilino de Palacio Nacional, una economía “con sentido social”.

Un punto de inflexión fue la propuesta de Gurría para una reforma fiscal integral, que tal y como se planteaba, daba balas suficientes a López Obrador y a la candidata Claudia Sheinbaum para hundirla en campaña.

Y es que el peso de una reforma de gran calado terminaba lastimando a las clases más vulnerables, de ahí que tanto la misma Sheinbaum como el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, la descartaran en lo que resta de este gobierno y sobre todo para el próximo.

LA CANDIDATA DEL PAN, PRI y PRD a la Presidencia se reporta lista para iniciar su campaña. Bajo la consigna de que esto “todavía no comienza”, asegura que “hay equipo, estrategia y estamos cerca de los partidos”. Su último check-up médico la reporta saludable, con un poco de hígado graso que se soluciona con una mejor dieta. Se puso en manos de expertos en imagen pública para mejorar su comunicación con el electorado y verse más presidenciable, sin perder su escencia, porque “estoy entrando a otras ligas”.

No abandonará su narrativa de la esforzada indígena humilde que empezó vendiendo gelatinas, porque es un mensaje inspirador que todavía no ha llegado a 50% de la población que aún no la conoce. Su grupo cercano, además de Urzúa, serán Enrique de la Madrid, que coordinará todas las mesas temáticas; Ildefonso Guajardo, que manejará la relación comercial y política con Estados Unidos; Arne Aus den Ruthen Haag, responsable de medir los avances de la campaña y organizar la agenda de trabajo, y Josefina Vázquez Mota, que será la Jefa de la Oficina de la Candidata.

A UNAS HORAS de que se definan las candidaturas de Morena en los nueve estados que se disputarán en 2024, Andrés Manuel López Obrador y el partido que preside Mario Delgado tendrán que tomar en cuenta, más allá del principio de la paridad de género, los perfiles que les garantizan los votos suficientes para conquistar, además de la Presidencia, el control de las cámaras, el llamado “Plan C”.

Y son tres entidades con sus respectivos aspirantes los que alcanzan ese objetivo: Omar García Harfuch en la Ciudad de México, Rocío Nahle en Veracruz y Carlos Lomelí. Los tres lideran con amplio margen las encuestas. En el primer caso el ex Jefe de la Policía capitalina puede incidir en alrededor de 5 millones de votos, en el segundo la ex secretaria de Energía en 3.7 millones, y en el tercero el ex superdelegado otros 3.3 millones.

HOY MARCELO EBRARD intenta generar expectativa para atraer los reflectores que está perdiendo. ¿Se va o no de Morena? ¿Pactó ya con Mario Delgado la Coordinación del Senado? ¿Se comerá sus propias palabras y aceptará que perdió con Claudia Sheinbaum? ¿Contenderá por Movimiento Ciudadano con Samuel García con el riesgo de verse derrotado nuevamente? ¿Sabe que en el partido de Dante Delgado no alcanzará más de 10 puntos y quedará relegado al tercer lugar? Cuales sean las respuestas a estas interrogantes, Marcelo parece haber perdido el punch que hasta hace unos meses podía presumir.

CADA VEZ CON más frecuencia, personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo de David Colmenares, es visto en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nada extraño, si no fuera porque, previo a la presentación de la segunda parte de la Cuenta Pública 2022, llevaron sus carpetas, a las que los funcionarios de Rogelio

Ramírez de la O les rasuraron varios puntos, particularmente relacionados con procedimientos del sistema Compranet, el cual sufrió una escandalosa caída de más de 15 días en julio del año pasado, periodo precisamente auditado ¿Desde cuándo Hacienda da el visto bueno a la ASF?

