Amnistía y preliberaciones: justicia para los olvidados

Después de tres años, la amnistía ha demostrado ser un mecanismo de justicia para las personas víctimas de las circunstancias. Ha permitido que las personas con menos recursos y con penas derivadas de actos, que podemos cuestionar si tienen razón de ser delitos, como el aborto, que enfrentan un proceso penal, puedan obtener su libertad. Esta ley surgió del genuino reconocimiento de que las personas que cometieron algún delito no generaron daños graves.

También es una forma en que el Estado puede resarcir las deficiencias estructurales, sobre todo del sistema de impartición de justicia, y ofrecer un mecanismo alterno para los inevitables casos particulares, sobre todo de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Los delitos que contempla la ley son: aborto, delitos contra la salud, personas de pueblos y comunidades indígenas, robo sin violencia y sedición. Muchas veces estos delitos son cometidos por necesidad o también llegan hasta el final del proceso penal porque no cuentan con acceso pleno para defenderse, todos ellos son los olvidados, los de abajo, los pobres.

De acuerdo con el informe presentado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de julio de 2022, al 7 de agosto de 2023, se han otorgado 300 amnistías y 6 mil 537 preliberaciones, lo que da un total de 6 mil 837 personas en libertad. Estos números reflejan la necesidad de justicia que requería el pueblo, personas encarceladas injustamente y que nadie volteaba a ver, que ningún gobierno anterior se cuestionó si las condiciones de olvido habían influido en el desenlace de una persona en la cárcel.

Recordemos la sesión en el Senado del 20 de abril del 2020, fecha en que se dio la discusión previa a la aprobación de la ley, era plena pandemia, momento en que el pueblo de México necesitábamos más que nunca la acción y respuesta de nuestros representantes. Sin embargo, la bancada del PAN y aliados demostraron lo contrario en sus argumentos. Las principales senadoras oradoras fueron Claudia Ruiz Massieu, Indira Rosales San Román, Alejandra N. Reynoso Sánchez, Kenia López Rabadán; así como los Senadores Damián Zepeda Vidales, Emilio Álvarez Icaza, Marco Antonio Gama Basarte y Miguel Ángel Mancera.

La oposición argumentó en contra, intentando, entre otras cosas, una moción suspensiva, señalando supuestas faltas procedimentales, o que se trataba de una aberración legislativa, otros mencionaron que era preferible aprobar un plan de rescate a empresas aprovechando la pandemia (tipo Fobaproa), otros que no podía perdonarse a rateros o narcotraficantes, o que al salir los presos no podrían conseguir empleo, muchos argumentos en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, todos ellos sin mencionar nunca “acto de humanidad”. Después de 3 años ha quedado demostrado que la Ley de Amnistía no sólo era urgente y necesaria, sino que debemos reforzarla, con base en lo que la Comisión de Amnistía ha analizado y brindar más opciones para las personas excluidas históricamente.

POR FABIOLA CORREA

COLABORADORA

@FABIOLACORREA_

PAL