Sheinbaum no arriesgará votos

Más de 70 suspirantes a 9 candidaturas de Morena, en gobiernos estatales, velan armas. Amplían el plazo de los resultados de las encuestas de las 5 mujeres y 4 hombres que abanderarán la coordinación de la 4T para el viernes 10 de noviembre. En el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum analizan a fondo el impacto de elegir candidatos poco competitivos, ya que perdería votos para la Presidencial. No pondrá en riesgo los semilleros de voto: Puebla (5 millones), Veracruz (6 millones) o CDMX (8 millones); son clave para la permanencia del proyecto de país de AMLO.

PUEBLA: Una entidad donde no hay margen de maniobra, porque están en juego los 2 millones de votos, es la que disputan Alejandro Armenta, Ignacio Mier, Claudia Rivera y Olivia Salomón. El candidato opositor Héctor Rivera (PRI, PAN, PRD) es competitivo y podría ganarle a un candidato débil. El “centro de control” de Morena deberá poner especial cuidado en no arriesgar un solo voto. Quién lleva ventaja notable en las encuestas, como la de El Heraldo de México/Poligrama, es Armenta: aventaja con 40 puntos. Si no va él, miles de votos podrían irse a la oposición poblana.

MORELOS: En esta entidad, la unidad guinda está en riesgo. Rabin Salazar y Margarita González encabezan simpatías electorales. La unidad estatal se quebrantó al impedir a Lucy Meza participar en la encuesta. Por ello, Margarita y Rabin deben cuidar la unidad. Es el más pequeño padrón a disputa con 1.5 millones de electores.

GUERRERO: El impacto devastador de Otis en Acapulco dejó al descubierto la falta de protocolos de alerta inmediata a la población en riesgo, tras embates de la naturaleza. En medio de la tragedia, de decenas de muertos, los alcaldes de la región afectada despilfarraron en fiestas políticas (Otilia Hernández, Chilpancingo) o ni se aparecieron (Abelina López, Acapulco). Ambas de Morena. Alertas tempranas salvan vidas.

SINALOA: En la entidad gobernada por Rubén Rocha, al meter mano en municipios, deja desastres. En Mazatlán, los ediles Manuel Villalobos, luego con Edgar González y el actual Christopher Corona, incrementaron en 2 años la nómina, en casi 400 mdp. Investiga el diputado Sergio Arredondo.

VERACRUZ: Quien llama la atención por su discurso es el secretario de Gobierno, Erick Cisneros, aspirante al gobierno del estado. Se considera abanderado de los afrodescendientes, quienes sufren discriminación en el país. Conoce bien la entidad y las regiones de la comunidad de piel negra que necesitan atención. Ellos también votan.

QUERÉTARO: José María Chema Tapia, aspirante del PVEM a la alcaldía queretana por Morena y PT, es objeto de ataques. Le sacaron notas publicadas en 2016 de supuestas pesquisas, en el gobierno de Peña Nieto, sobre desvíos al Fonden y de venta de ventiladores en la pandemia. Ambas denuncias no existen ante la FGR. Mano azul que mece la cuna, ¿tiene miedo? Morena y Chema lideran en reconocimiento popular.

