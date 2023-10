La política es para profesionales II

La semana pasada el Frente Cívico Nacional, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo convocó a su 2o Congreso Nacional, con la participación de más de 70 organizaciones sociales ciudadanas no partidistas. Acosta Naranjo convocó a la conformación de las 32 coordinadoras estatales en apoyo a Xóchitl Gálvez que se llevaran a cabo los primeros días de noviembre, haciendo un llamado a todos los ciudadanos que voluntariamente se quieran sumar a la construcción de una gran fuerza rosa complementaria a los partidos políticos.

¿Y después de eso que sigue?

El Frente Amplio por México, cumplió ampliamente con su primera misión de ayudar a el PAN, PRD y PRI a establecer el proceso de selección para elegir una candidatura nacional, buena, mala, regular o como se quiera pero ya la tienen. La pregunta que muchos de sus integrantes se hacen constantemente es: ¿ahora que sigue?

Lo ideal es que pudieran replicar el numerito que hicieron para construir la candidatura presidencial, desafortunadamente para un proceso como ese ya no les alcanza el tiempo, y tampoco tienen la metodología para hacerlo. Entonces que sigue. Porque la pregunta que obligadamente le van a hacer a Guadalupe Acosta el 4 y el 5 de noviembre cuando se reúnan las 32 coordinaciones es: ¿y para que?

Porque ¿los partidos políticos van a dejarlos participar en la selección de los nueve candidatos a gobernadores, las candidaturas distritales y locales que concurren en la elección de junio del 2024? Yo creo que no.

Permítanme adelantar algunas reflexiones después de estos cuestionamientos:

Si no van a ayudar a los partidos políticos a seleccionar a sus candidatos, entonces pueden y deben a través de sus coordinaciones estatales, municipales y distritales intervenir en en los procesos de formación de los ciudadanos, aspirantes y candidatos. Ya que es muy probable que no los dejen participar en la selección, dado que esa decisión le corresponde a las burocracias partidistas.

Sin embargo pueden participar llenando el enorme vacío que han dejado los partidos políticos apoyando en la formación de aspirantes y candidatos, en la preparación de las campañas, la conexión con la sociedad. Ayudar a la coordinación, vinculación y articulación entre los candidatos, en el seguimiento de las campañas y la evaluación de los procesos de las mismas.

Primero los integrantes de las 32 coordinaciones estatales, municipales y distritales de Frente Cívico y los ciudadanos voluntarios deben capacitarse, para que puedan garantizar que los candidatos estén preparados para competir, ya que lo más probable es que nadie se ocupe de prepararlos.

Porque quienes aspiran hoy a ocupar un cargo de representación están enfrentando el enorme riesgo de que en condiciones de presión económica, porque piensan que las campañas necesitan de mucho dinero, de ponerse en manos del crimen organizado si no hay nadie que les ayude a presupuestar el proceso en términos de votos. Porque la mitología dice que una campaña para Diputado Federal según el distrito debe costar entre 5 y 10 mdp, cuando eso no es cierto. Pero eso es lo que les han vendido.

Por otra parte, están observando que los de aspirantes de la 4T (Morena), es lo que mínimamente se van a gastar. Lo estamos viendo en el proceso de selección de los coordinadores de la transformación, están gastando recursos a manos llenas. Sin duda porque están disponiendo del dinero del presupuesto federal y local, haciendo exactamente lo mismo que hizo el histórico PRI en los tiempos previos a la existencia del IFE, cuando no había ningún control y se podía hacer de esa manera.

La diferencia es que en ese entonces el PRI cuidaba que no se metiera el crimen organizado a las elecciones. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de Andrés Manuel López Obrador y Morena. ¡ Al contrario! Además de que lo permiten, van y se les ponen de pechito. Porque la consigna es “abrazos no balazos”.

De esta manera, si hay permiso pues porque no lo van a hacer. Por eso lo están haciendo prácticamente todos. O díganme ustedes si los candidatos de Morena no se sienten autorizados para irle a pedir dinero al narco después de la experiencia del 2021 en Sinaloa o Tamaulipas, por ejemplo. Por supuesto que lo van a hacer. O ustedes porque creen que la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero, vive y despacha desde un cuartel militar, tras una serie de amenazas.

En este escenario ¿Que puede hacer el Frente Cívico Nacional?

Ser el aglutinador de todas las candidaturas del FAM, pero para ello requieren de conocimiento, metodología, presencia territorial y compromiso de trabajo conjunto con los candidatos. Eso es lo que va a generar desde abajo la competitividad. Ahí hay una enorme tarea por hacer, en la formación de candidatos, preparación de campañas, competitividad electoral, y a los que ganen prepararlos para una mejor, más cercana y eficiente gobernanza.

El Frente Amplio por México, el Frente Cívico Nacional y las Organizaciones de la Sociedad Civil, de aquí para adelante deben ser un acompañante permanente de manera apartidista de todo el proceso político. Llenando los espacios que no están llenando los partidos políticos.

Ese es en realidad el gran reto y la gran oportunidad de la participación ciudadana, que puede empezar ahora el FAM, el FCN y las Organizaciones de la Sociedad Civil, y sentar un precedente de algo que de aquí para adelante no tendrá fin. Porque la pregunta que todos se están haciendo es: ¿y como subimos a la ciudadanía?, y ¿alrededor de que la subimos?

El gran reto es subir a la sociedad que si bien esta empoderada, y hoy cuenta con los instrumentos tecnológicos para hacerlo, no cuenta con la metodología. Veamos por ejemplo al FAM, que después de integrar al PAN, PRD y PRI y haber llevado a cabo un nada sencillo proceso para seleccionar a su representante y muy probablemente la candidata a la presidencial, a partir de ello no saben que sigue, no saben que más les toca, y andan volteando hacia todos lados para ver si alguien les dice que hacer.

Como lo anote en mi colaboración anterior. Los ciudadanos pueden y deben participar más en política y hay que darles la oportunidad de involucrarse, pero no con ocurrencias, sino preparándose. Porque insisto, la política es para profesionales.

..y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

COLABORADORA

@MARTHAGTZ

MAAZ