Trump, un liderazgo preocupante

“Fue milagroso. Vio que casi no era ningún truco convertir el vicio en virtud y la calumnia en verdad, la impotencia en abstinencia, la arrogancia en humildad, el robo en honor, la blasfemia en sabiduría, la brutalidad en patriotismo y el sadismo en justicia. Cualquiera podría hacerlo; no requirió ningún cerebro en absoluto. Simplemente no requería carácter".

Las palabras de Joseph Heller en su famosa novela Catch-22, publicada en 1961, parecen casi una descripción premonitoria del liderazgo de Donald Trump en el Partido Republicano, que casi 180 años después de su fundación se ha transformado en un movimiento con diversos grupos alrededor de un líder indiscutido y a la espera de acomodarse con él o su bendición.

Trump es hoy el líder y dueño del partido, y por los perfiles de la prensa política, quienes se dicen republicanos no tienen manera de escapar a su influencia.

Cierto. Hay muchos entre los republicanos que desearían que el magnate dejara la vida pública.

Pero su impacto no ha sido el que quisieran: "hasta ahora, ningún republicano ha logrado emerger como un líder genuino en la era Trump, ni buscando una alianza, ni tratando de mantener una distancia segura", consignó Politico.com. Pero esa fuerza se traduce en que la agenda de Trump es la agenda de su partido. Si está pensada o no, si trasciende sus intereses personales o no, resulta inane.

El hecho es que con su control práctico de uno de los dos grandes partidos, Trump está en capacidad de ejercer una formidable influencia en la política de EU. Sobre todo, en vísperas de una campaña en la que es el favorito.

El impacto puede ser brutal, como el ominoso tono del actual debate migratorio y sus reclamos, adoptados por muchos aspirantes a obtener su aprobación. Si realmente piensan así no importa: lo que interesa es que repitan el credo trumpista y lo hagan un artículo de fe.

Aspirantes a ser candidatos republicanos se suscriben a las propuestas de Trump y tratan de llevarlas más allá, mientras parecen cruzar los dedos para que ocurra algo que le impida ganar una candidatura que parece suya, pero más de uno cree que al final será negativa para su partido. La realidad es que el magnate tiene la ventaja de contar con una base fanática que le cree. Pero también la desventaja de adversarios igualmente empecinados en su contra. Entre los republicanos aun sus rivales adoptan las formulaciones trumpistas. La presión política llevó a que el presidente Joe Biden tomara el simbólico gesto de dar paso a la construcción de 32 km de valla en la frontera con México y darle así una victoria a su posible rival por la Presidencia en 2024.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE1

PAL