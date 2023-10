Se están jugando la postemporada de la Major League Baseball, con enfrentamientos espectaculares que están haciendo palpitar a todo aficionado a la pelota caliente. Es el mejor momento de la temporada, la pelota de otoño se juega y se vibra diferente. La atmósfera en los parques es simplemente única.



Actualmente se están disputando las Series Divisionales, y hay tres de cuatro equipos que ya lograron su pase a la final de Conferencia. Recordemos que esta fase accede al mejor de cinco juegos.



En la Liga Nacional, Braves de Atlanta, y Phillies de Philadelphia, nos están regalando un duelo precioso, digno de postemporada. Hemos visto momentos increíbles y joyitas a la defensiva como la atrapada de Michael Harris, apoyándose sobre la barda y después lanzando al cuado para que Austin Riley tirara a primera, y hacer doble play para terminar el juego dos. La novena de Pensilvania lidera la serie 2-1, con un Bryce Harper hirviendo.



En el otro duelo, los Dodgers de los Ángeles se vieron totalmente superados por los DiamondBacks de Arizona al ser barridos. Clayton Kershaw, Bobby Miller y Lance Lynn no pudieron contra la impresionante batería de D-backs. El cuadro de Dave Roberts tuvo una buena temporada, con 100 partidos ganados, pero no sirvió de nada. En el momento importante se cayeron, como les sucede en la mayoría de las ocasiones.



En el lado de la Liga Americana, los Rangers de Texas fueron el primer equipo que obtuvo su boleto a la siguiente ronda, desde el pasado martes luego de barrer sorpresivamente tres juegos a cero a los Orioles de Baltimore, quienes fueron los líderes absolutos de la Liga Americana. Dane Dunning, Cody Bradford y Nathan Eovaldi estuvieron imparables, desde la lomita, y ni qué decir de la caja de bateo, con Adolis Garcia, Mitch Garber y Corey Seager que no paraban de conectar la bola. Sin embargo, es una rotunda decepción la acción del conjunto de Mayland, no pudieron ganar un sólo juego cuando su increíble campaña pintaba para mucho más.



Los Astros de Houston también accedieron a la siguiente instancia, tras derrotar tres juegos a uno a los Twins de Minnesota. José Altuve, José Abreu y Yordan Álvarez lideraron al equipo y sumado al trabajo en el montículo estuvieron de forma fenomenal. El Minute Maid Park se mostró electrizante como siempre.



Hoy, en el Citizens Bank Park, los Phillies pueden sentenciar la serie y ganarse su boleto a la final divisional o los Braves buscan forzar un juego cinco de locura.



Nos esperan unas finales divisionales espléndidas como solo el beisbol puede dar.

En la Americana, Rangers vs. Astros. Sin lugar a dudas, todo Texas se va a paralizar con este enfrentamiento.



En la Nacional, Diamondbacks espera rival entre Braves y Phillies, cualquiera de los dos nos brindara una final digna y con mucha emoción.

Es el momento más candente de la temporada, el Clásico de Otoño está a la vuelta de la esquina y todos se quieren consagrar en lo más alto del beisbol.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ