Mancera y sus chicos

Con más de ocho exfuncionarios en la cárcel por diferentes delitos que van desde espionaje a las comunicaciones privadas, corrupción, o integración del cartel inmobiliario que operó en el sexenio pasado en la Ciudad de México, el PRD presentó con orgullo a Miguel Ángel Mancera, como su candidato a la presidencia de la República para el proceso electoral de 2024. Ningún jefe de gobierno o ex gobernador del país tiene a tantos excolaboradores, incluso de su círculo más cercano, con problemas ante la justicia, encarcelados o con ordenes de busqueda fuera del país.

Antes de que Mancera fuera destapado en la reunión plenaria de legisladores federales del partido, pedí a Jesús Zambrano, presidente nacional del partido, que hiciera una seria autocritica sobre cómo la oposición se ha dedicado más a reaccionar al plan de acción política y de gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejando un percepción de que los líderes opositores están pasmados frente al fenómeno mediático en que está convertido el tabasqueño y un vacío de liderazgo capaz de derrotar al presidente.

Zambrano corrigió y rechazó esas impresiones al asegurar que el PRD y los integrantes de lo coalición Va por México conformada también por PAN y PRI están haciendo justo lo contrario. "No estamos pasmados, no estamos inmovilizados, estamos actuando conforme a las actividades riesgosas que vive el país y por eso estamos convencidos de consolidar una amplia alianza etre partidos y sociedad civil. Vinculado con eso, lo que va a ser la diferencia respecto a lo del dedazo presidencial es el método de elección democrático y transparente para elegir al candidato de la coalición, quien va a salir de entre quienes han manifestado que tiene interés en participar como candidato de la coalición porque no me digas que del lado de las corcholatas hay figurones avasallantes".

La publicidad ilegal de Romo

Vecinos de Miguel Hidalgo colocaron sellos sobre las pantallas publicitarias en Polanco autorizadas de manera ilegal por el concuño del ex alcalde Víctor Hugo Romo. A todos los gallardetes que ya tienen sello de suspensión le sobrepusieron la leyenda: “Romo Corrupto, Vecinos Organizados de Miguel Hidalgo Contra la Corrupción de la 4T”.

Son 120 gallardetes rectangulares y 52 circulares autorizados por Mario Alberto Hernández Salas, ex Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones y concuño de Romo, para una operación por tres años aunque la ley establece que los permisos sólo pueden contar con una vigencia de 90 días como máximo.

De acuerdo con estimaciones formales, con la autorización ilegal otorgada en la pasada administración la empresa beneficiada tendría una utilidad económica de poco más de 500 millones de pesos aproximadamente. El caso ya está en manos del Órgano Interno de Control de la alcaldía y solo falta esperar a ver si se esclarece el caso y si es que habrá algún tipo de sanciones.

Uppercut: Este lunes 30 de enero, un grupo denominado Colectivo por México, presentará un proyecto para un candidato o aspirante a la Presidencia de la República en el 2024 que, sin importar su ideología o filiación política, decida enfrentar los retos del país. Entre los políticos del colectivo destacan Cuauhtémoc Cárdenas, Dante Delgado, Francisco Labastida.

