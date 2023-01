Nuestra Capital y su Potencial Global para Nómadas Digitales

El tema de los llamados nómadas digitales en la Ciudad de México ha ganado, sorprendentemente, el interés de los medios globales de comunicación, lo mismo de El País que de New York Times, Bloomberg y el The Economist. La capital no parecía ser el destino obvio para quienes han decidido realizar parte de sus actividades laborales en un país distinto a los del norte global. Se destacan temas como el incremento de las rentas, pero también las buenas condiciones de vida que se ofrecen, y sobre todo, lo disfrutable que resulta la Ciudad de México, a menores precios con respecto a otras ciudades globales. De la cobertura de la nueva migración a la capital es posible saber, por ejemplo, que se trata también de proceso de eso que se conoce como el “nearshoring”. Algunos de los migrantes vienen, por ejemplo, de Taiwan, en donde las posibilidades de realizar el trabajo remoto son cada vez más complicadas, por los problemas políticos, además de que las empresas occidentales ya realizan menos operaciones corporativas en la China continental. Los nómadas no pueden estar muy lejos de donde físicamente se encuentran las empresas globales, por lo que en la medida en que las operaciones se mueven a Norteamérica, una ciudad como la de México se vuelve una mejor locación para quienes tienen una segunda residencia. La ciudad cuenta con enormes ventajas comparativas para que sea electa como residencia temporal de profesionales que trabajan de manera remota para compañías que operan incluso en el propio país, en el resto de Norteamérica y que está muy cercana y conectada a su lugar principal de residencia y al de sus familias.

En la crónica del NYT se narra la experiencia de una joven emprendedora de Xochimilco que organiza paseos a zonas menos visitadas de la ciudad, dirigidas precisamente a ese público. Eso nos recuerda que este fenómeno de migración, y en general las nuevas formas de trabajo que se consolidan a raíz de la pandemia, generan la oportunidad de ofrecer nuevos servicios turísticos, dirigidos a quienes están temporalmente en un lugar, en la modalidad de una segunda residencia. Estas personas, que van a permanecer en la ciudad por mucho más tiempo que un turista normal, quieren conocerla de manera más profunda, acudir a barrios icónicos pero menos visitados, comer en un restaurante reputado en una zona periférica, consumir productos culturales, como una temporada de conciertos, atender espectáculos artísticos y deportivos, o incluso aprender español o viajar a lugares cercanos. Uno de los nuevos retos del sector turístico de la capital, debe ser precisamente el de atender al público de visitantes temporales, que realizan actividades laborales de forma remota, por lo que cuentan con tiempo, recursos y el interés por conocer más a fondo e integrarse a la forma de vida y a las actividades cotidianas capitalinas.

El otro reto es integrar a estos trabajadores digitales a la economía de la ciudad y del país. Evidentemente, México ya es una nación atractiva para mudar las operaciones que se realizan en el oriente, en China o en Rusia, a lugares cercanos y amigables a Estados Unidos. Lo es mucho más, si en la capital ya residen, así sea de manera temporal, hombres y mujeres, con capital humano de gran valor para las operaciones que se van a trasladar de Asia a México. La ciudad puede ser un destino de inversión para operaciones de “acercamiento”, industriales, pero también corporativas o de logística, en esa tarea las y los nómadas digitales nos pueden ayudar y ser generadores de riqueza por lo que consumen, pero también convertirse en proveedores de servicios de alta especialidad en la propia capital.

POR VIDAL LLERENAS

LLERENASVIDAL@HOTMAIL.COM

@VIDALLERENAS

PAL