Frustración por Calica

Los intereses que representan los terrenos que tiene la estadounidense Vulcan Materials en Playa del Carmen, Quintana Roo son tan altos que han causado molestia en la 4T.

Y es que pasan los meses y el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador no encuentra las alternativas jurídicas para resolver el freno la operación de Minera Calica, un asunto que a decir de los enterados salió a relucir en la visita del presidente Joe Biden en días pasados.

Aun año de haber iniciado el litigio mediático contra la compañía de materiales pétreos, la consejería jurídica de Presidencia, a cargo de María Estela Ríos, no ha logrado frenar el arbitraje internacional en el que Vulcan Materials lleva ventaja, ni tampoco encontrar la figura legal para arrebatarle los terrenos a la empresa. Y es que esto último le permitiría usar el puerto de Punta Venado para agilizar la llegada de materiales provenientes de Cuba para la construcción del Tren Maya como era la idea original. De ahí la molestia que le comento, y donde el argumento de convertir los terrenos de Calica en un proyecto hotelero ecoturístico se desmorona.

LA RUTA DEL DINERO

Vaya que María del Rosario Castro Escorcia tendrá que hacer lo propio al interior del Metrobús, si no quiere que la ausencia de mantenimiento termine por poner en jaque al sistema de transporte a su cargo. Lo comento porque se adjudicó, sin ningún concurso, a Servicios Integrales Retimar, el servicio de limpieza general y profunda de estaciones, terminales y oficinas administrativas por 11 millones de pesos, aunque sólo tiene poco más de seis meses de nacida. Este no es el único detalle, ya que al encargado del Órgano Interno de Control, Roberto Moreno Urbina, han llegado denuncias de los Midas —supervisores que han puesto bajo reflector que sólo 46 por ciento de estaciones reciben aseo a profundidad en el horario nocturno—, que no se ha cumplido con el número de colaboradores requeridos, ni con la entrega de uniformes, ni afiliaciones correspondientes al IMSS, tampoco la colocación de despachadores de papel higiénico, toalla en rollo y jabón líquido para manos. Se sabe que las irregularidades son del conocimiento de la directora ejecutiva de Administración y Finanzas, María Dolores Arellano Sesmas, quien habría permanecido sin hacer nada. ¿Entrará al quite la Secretaría de la Contraloría, al mando de Juan José Serrano?, es pregunta... De manteles largos está la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), presidida por Mario Gorena, luego que celebró 24 años y donde su gestión para el cumplimiento de normas es vital para sectores como construcción y salud, amén que su actividad de acreditación permite que México incursione en nuevos mercados, mismos que cumplen con las normas establecidas. En el marco de este aniversario, la EMA ha otorgado más siete mil 400 acreditaciones a laboratorios de ensayo, calibración, clínicos, a organismos de certificación y unidades de inspección, entre otros, amén que sus acreditaciones están avaladas por más de 100 países.

