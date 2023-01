Mexicana de Aviación (y la aviación en general): igual que Agronitrogenados

Un fiasco más, una forma más de perder dinero, un fraude a la nación. 816, 800 millones de pesos tirados a la basura para comprar algo menos que chatarra y, lo peor, el anuncio de futuros e innecesarios gastos que solo traerán pérdidas al Estado. Entiendo que para los ex trabajadores de Mexicana de Aviación este arreglo, después de un largo tiempo de dolor e incertidumbre, les signifique al menos una pequeña compensación por tanta injusticia laboral de muchos años. Pero ello no equivale a que para el país esto que acaba de hacer la 4T sea buen negocio.

Lo que el obradorismo compró con esos 816.8 millones de pesos fue la marca (407.8 millones), un centro de adiestramiento (210.7 millones), dos inmuebles y un simulador de vuelo (200 millones). Ello se traduce en el pago de la liquidación de los ex trabajadores de la mencionada línea aérea. Aproximadamente un 10% de lo que les correspondía, así que ni siquiera se hizo justicia plena.

Entonces, para darle tráfico al AIFA, el gobierno compró lo anteriormente descrito pero no compró aviones. Esos los tendrá que rentar; adicionalmente utilizarán el avión presidencial que AMLO nada más no logró vender. El capricho de Andrés Manuel de tener un aeropuerto casi inservible que le ha costado a la nación, tan solo en subsidios, 144 millones de pesos en el 2022, que para este año se calculan en más de 800 millones. Un aeropuerto donde aterrizó Joe Biden y Justin Trudeau, pero que en el día a día no se usa, ni siquiera por parte del primer mandatario.

¿Para qué gastar más de 800 millones en una aerolínea que no puede viajar al extranjero? ¿Que ni siquiera tiene aviones? ¿Que carece de estudios de factibilidad económica que sugieran la existencia de mercado para que sea un éxito? El negocio de la aviación es complicado a nivel mundial. Hoy mismo, si bien se ha recuperado de la pandemia, aún no alcanza los niveles que se requieren para considerarlo motor de crecimiento.

Se esperaría que la línea aérea fuese rentable, a la vez segura y atractiva para el pasajero. De otra forma las probabilidades de quiebra aumentan. Si una aerolínea no llega a ciertos destinos significa que no existe demanda suficiente, e ir donde ya vuelan otras, genera canibalización entre empresas, haciendo que estas quiebren.

México lleva más de un año que perdió la Categoría 1 en aviación. Más de un año donde las aerolíneas extranjeras se han beneficiado de que las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevos destinos en el extranjero. ¿Y a qué solución arriban en Regeneración Nacional? A establecer una aerolínea “civil-militar” que no podrá entrar en muchos países por cuestiones de seguridad nacional. A encomendarle una nueva tarea al Ejército, una que no debiera realizar. A permitir que aerolíneas extranjeras hagan cabotaje en México… La combinación perfecta para terminar de quebrar a la industria aérea nacional y dejar que “Mexicana bis” acabe siendo inoperante.

El gobierno de México requería ese dinero para llevar a cabo funciones verdaderamente necesarias, ¡entre ellas recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea! De ese tamaño el absurdo de esta administración.

El fraude de “Agronitrogenados” del sexenio de Peña Nieto lo seguimos pagando; ahora, aquellos que dicen “no ser iguales”, ya iniciaron un nuevo fraude que en esencia sigue los mismos patrones que aquel, pero que será —por mucho— sustancialmente más oneroso y dañino para los contribuyentes.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ