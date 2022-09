Ana Lilia Herrera va por Movimiento Ciudadano al Edomex en Plan B

*Una vez que el impresentable dirigente priísta AMLITO estå fuera de la elección en el Estado de México y que la mano la lleva el gobernador Alfredo del Mazo, las posibilidades de Alejandra del Moral, su secretaria de Desarrollo Social, como posible candidata priísta del tricolor, crecen lo que obliga a Ana Lilia Herrera, favorita de Arturo Montiel y su grupo, a aplicar el plan B que significa contender por Movimiento Ciudadano. Hay señales...

*Incidentes recientes como la detención y el sometimiento de un cabo del ejército en un retén del Cártel del Noreste en Ciudad Mier, Tamaulipas, donde a plena luz del día y con toda impunidad le pintaron la cara con un marcador, perforaron las llantas de la camioneta en que viajaba con un niño y dos soldados más, y decidieron “perdonarle la vida”, el de los activistas de Ayotzinapa que agredieron y causaron lesiones con petardos a granaderos capitalinos frente al edificio de la FGR, lo mismo a las afueras del campo militar número uno en Naucalpan, y las penosas imágenes de convoyes con elementos militares abucheados y vejados a lo largo del territorio nacional, obligan a reflexionar algunos temas. Uno, es claro que los soldados no tienen ni la más remota idea de qué hacer en caminos y calles del país. Dos, con la orden de no responder ningún tipo de agresión, cualquiera que esta sea, no representan ningúna protección para ciudadanos víctimas de la violencia que es monopolio del crimen organizado y tres, ¿valdrá la pena sacar así de sus cuarteles a hacerla de policías a soldados y marinos?

*¡Cuidado! Si usted requiere algún préstamo personal, automotriz o hipotecario, le conviene saber que al menos 85 instituciones financieras han sido suplantadas para engañar y robar a incautos en apuros económicos. Según datos de la Comisión Nacíonal para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, a través de Whatsapp o redes sociales aparecen piratas de bancos, cajas de ahorro y otros, que ofrecen créditos bajo condiciones extraordinariamente accesibles como cero aval, tasas de interés muy por debajo del mercado y, lo más importante, sin importar si el solicitante está o no en el buró de crédito, condición que POR LEY debe revisar cualquier institución autorizada. Una vez lograda la atención y la confianza de sus víctimas, piden adelantos para “gastos administrativos” que jamás devolverán y, en el peor de los casos, mediante aplicaciones y ligas acceden a las cuentas de los incautos para desplumarlos en minutos. Recuerde, en materia de dinero, NO EXISTE lo bueno, bonito y barato.

*“Mi hija tenía artritis en ambas manos, no pudo haberse ahorcado con la gruesa soga de una hamaca como lo han hecho aparecer en el expediente”, me dijo la señora Marilyn Irigoyen, madre de Marilyn de Fátima Mena Irigoyen, pareja sentimental durante más de 10 años de Ricardo Agustín Paz Alonzo, a quien señalan sin dudar de ser el feminicida de lajoven profesionista en hechos ocurridos en febrero del año pasado. A decir de la familia de la víctima, horas antes de ser notificados de la muerte de la joven contadora de 33 años, vecinos escucharon una acalorada discusión con Ricardo quien se valió de las influencias de su hermano senador, Raúl Paz Alonzo, para hacer aparecer los hechos como suicidio y no como feminicidio. Hoy que el legislador por Yucatán saltó a la luz pública por su sorpresivo cambio del PAN a Morena, movimiento del que busca ser candidato a la alcaldía de Mérida, familiares de la occisa esperan que el caso se reabra y sean considerados hechos originalmente ignorados, como moretones en el cuello de Marilyn, que no pudo haberse hecho ella misma antes de “suicidarse”. Exigen que el caso de Mena Irigoyen no sea un feminicidio encubierto por la fiscalía del gobierno de Mauricio Vila Dosal, en el que Ricardo Paz ocupa un cargo de confianza como subdirector del Instituto Tecnológico Superior de Progreso.

*Avanza Beatriz Paredes en pos de la candidatura presidencial del PRI y de la Alianza Va por México. Ante el desbarajuste político imperante en el país, la ex gobernadora de Tlaxcala, varias veces diputada federal, senadora, ex dirigente de la CNC y del PRI nacional, no pierde el tiempo y consciente de la pobreza de cuadros políticos capaces de ocupar la presidencia de la República, levanta la mano y su pronunciamiento de inmediato alteró el orden de los factores políticos vigentes, colocándose en lugar de privilegio entre los aspirantes de la oposición a Morena y sus aliados. Según las casas encuestadoras, Beatriz Paredes se ha convertido en un fenómeno político y mediático de cara a las elecciones del 2024, ya que la también ex embajadora de México en Brasil y Cuba, tiene con qué ir a una contienda nacional. El nombre de Paredes Rangel alcanzó el impacto mediático de priístas como Enrique de la Madrid, Alejandro Moreno, Miguel Ángel Osorio Chong y de panistas como Margarita Zavala, Lily Téllez y Santiago Creel, mencionados como posibles aspirantes a la candidatura presidencial opositora. Incluso, hay quienes afirman que en MC su dirigente Dante Delgado podría participar con el PRI y con la Alianza cuando Morena se defina por Sheinbaum o Adán Augusto, y tratará de sumar a su movimiento a Ebrard y Monreal en un frente común con Beatriz Paredes, Colosio Riojas, Samuel Garcia, Enrique Alfaro y el propio Dante, a fin de presentar un candidato o candidata para contender en 2024.

*Por si estaba usted con el recanijo pendiente, la más reciente evaluación sobre la aprobación de los gobernadores en México muestra en los primeros tres lugares a 1-Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI) de Coahuila con 65.5%, 2-Mauricio Vila Dosal (PAN) de Yucatán 60.6% y 3-Mauricio Kuri González (PAN) de Querétaro con 58.4%. En el fondo, en el lugar 30 de 32 gobernadores Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) de Michoacán con 38.4%, en el 31 Miguel Barbosa Huerta (Morena) de Puebla con 37.3% y en el sótano David Monreal Ávila (Morena) con 29.4%.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

