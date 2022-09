Un riesgo darle más facultades a las Fuerzas Armadas

¿Se está militarizando al país? El tema está en ebullición: Se confronta en la tribuna del Congreso, se dirime en redes y medios de comunicación, críticos y aliados se confrontan al punto de llamarse unos a otros “traidores”.

¿Se está militarizando el país? Sin lugar a dudas, responde Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad. Y pregunta y se contesta a su vez: ¿Se le dan más facultades a los militares? Sí. ¿Se fortalecen los controles civiles sobre las fuerzas militares? No. ¿Se usan a las fuerzas armadas para funciones que no se usaban en el pasado? Sí. Por donde se le mire, creo que no hay duda al respecto.

Eso no significa que son Pinochet o que son Victoriano Huerta, advierte a la vez. Significa que estas instituciones —pensadas para la defensa del territorio, para la defensa exterior, como la última línea de defensa del Estado mexicano—, están siendo utilizadas para tareas de primera trinchera y para otro tipo de funciones.

Hoy tiene la Sedena más poder político, más presupuesto y más influencia que hace cuatro años. Eso es incontrovertible.

Hope deja constancia de su admiración por el Ejército Mexicano, por la Marina Armada de México, por la Fuerza Aérea y reconoce que esas instituciones tienen grandes virtudes. Pero una que no tienen, apunta, es la transparencia: hay un déficit de rendición de cuentas en las Fuerzas Armadas.

“Hay una dosis de autogobierno muy poderosa dentro de las Fuerzas Armadas. Y uno de los problemas que enfrentamos en México es un déficit de rendición de cuentas. Entonces, darle más poder, más influencia, más relevancia a una institución que sufre de un débil control civil, no es la mejor manera de cerrar esa brecha”, apunta.

Entre el temor al “autoritarismo” y la euforia de quienes consideran que están “haciendo historia” para conseguir la paz al colocar a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa (entregando así la seguridad pública a los militares), el licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Pennsylvania considera que la realidad está “en algún punto intermedio”.

“No nos vamos a volver el Chile de Pinochet, no nos vamos a volver la Venezuela de Maduro; no en corto plazo. Pero sí es un riesgo para la salud de la democracia mexicana, darle más y más facultades a instituciones que tienen débiles mecanismos de control y supervisión. “Déjame ponerlo así apunta-: Ya que tienen aeropuertos, por qué no tener aerolíneas; si tienen aerolíneas, por qué no tener hoteles; y si tienen hoteles, por qué no tener restaurantes. Y por supuesto, como es seguridad nacional, pues cómo nos vamos a enterar de cómo se manejan esos negocios… Además, ni modo que seamos tan neoliberales que pensemos que tienen que ganar dinero, entonces habrá que subsidiarlos…”

Para salir de esta trampa, Hope propone, en primer término, ampliar la discusión. Poner alternativas en la mesa y decir: no todo es Tierra Caliente en Michoacán. El grueso del problema se resuelve de otra manera, atendiendo el problema de las policías, de los ministerios públicos, de la distribución de competencias.

Segundo, crear mecanismos, ahí sí, para uso extraordinario de este tipo de recursos, pero que sean realmente extraordinarios y que tengan periodos de uso mucho más cortos.

Tercero, fortaleciendo los mecanismos de control, supervisión y fiscalización, a todo lo largo del aparato de seguridad y justicia, incluyendo a las Fuerzas Armadas (fusionar Sedena y Marina y avanzar hacia un mando civil).

Y salir de la “discusión apocalíptica” de que esto es gigante, que no se puede, que casi tienes que poner al país en pie de guerra. ¡No es cierto!, sostiene.

GEMAS: Obsequio de Alfonso Durazo, nuevo presidente del Consejo Nacional de Morena: "Vienen tiempos muy intensos".

POR MARTHA ANAYA

