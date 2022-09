Por un México mejor

“Todavía no llegamos, pero ya se ve el fin… no habíamos estado en mejor situación para terminar con la pandemia por COVID” dijo esta semana el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Quizá la mejor noticia para la humanidad que llega a esta fecha con 615 millones de contagiados y 6.5 millones de muertos por el peor flagelo sanitario en más de un siglo.

Del total de fallecidos, México contribuyó con alrededor de 700 mil víctimas, directas e indirectas, sólo debajo de Estados Unidos y Brasil, que nos doblan en población. Un ominoso sitio en decesos totales y un imperdonable primer lugar en muertes de personal médico. Agregue los 122 mil homicidios dolosos, que perfilan a este sexenio como el más violento que se tenga registro.

La pandemia fue un golpe imprevisto que, en nuestro caso, pegó a un país que había decrecido el año anterior como resultado de malas decisiones de gobierno. Lamentablemente, el sector salud fue una de las primeras víctimas de la nueva administración. Ello explica en parte el elevado número de víctimas de Covid, los 13 millones que quedaron sin acceso a servicios de salud, los 3.8 millones que se sumaron a la pobreza y los 2.1 millones que cayeron en pobreza extrema.

El retroceso económico tomará años para corregirse. Pero el democrático es todavía más preocupante, porque se lleva a cabo personificando el interés del pueblo en la figura del Ejecutivo. De ahí que cualquier disidencia u oposición se equiparan con traición a la patria.

El deterioro ya se muestra en estudios que miden el desempeño y el desarrollo de los países con base en parámetros democráticos. Por ejemplo, en el Índice de Competitividad Internacional del IMCO, México obtuvo el lugar 37 de 43 países evaluados, con un nivel de competitividad bajo que nos acerca más a Nigeria y Guatemala que a los países nórdicos que pretendemos emular. En otro reporte, de la consultora Kearny, México quedó fuera de las 25 economías mas atractivas para la inversión por tercer año consecutivo.

Y hay más. En el informe Índice Democrático (The EIU Democracy Index), por primera vez bajamos de la categoría de “democracia fallida” a la de “régimen híbrido”, caracterizado por un menor apoyo a valores democráticos y mayor tolerancia a liderazgos autoritarios. O en el Índice de Estado de Derecho, elaborado anualmente por el World Justice Project, donde México cayó al lugar 113 de 139 países por deficiencias en corrupción, seguridad y justicia.

No se trata de opiniones, sino de datos. La economía 15 del mundo no merece estas cifras ni estos indicadores. No podemos resignarnos. México es un país demasiado importante para fracasar. El fin de la pandemia debe ser una gran noticia y la mejor oportunidad para salir adelante. Para decir “¡Viva México!”… pero ¡un México mejor!

