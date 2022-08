TV Azteca y bonistas

La historia revela que con cada crisis, empresas de todos los tamaños buscan mejores condiciones financieras para honrar sus deudas, sin dejar de cumplir con sus obligaciones con empleados y clientes.

Tal es el caso de TV Azteca, que en febrero de 2021, a fin de hacer frente a las difíciles condiciones económicas y financieras que impuso la pandemia, adoptó un paquete de medidas responsables con el objeto de garantizar la continuidad del negocio y alcanzar la viabilidad en el largo plazo.

Como resultado de tal decisión, en los últimos 18 meses, la televisora de Ricardo Benjamín Salinas Pliego ha amortizado deuda por la friolera de tres mil 347 millones de pesos que le ha permitido fortalecer su estructura de capital, amén de refrendar su compromiso de mantener una solidez estratégica, financiera y operativa en un entorno todavía complejo.

La nota es que no obstante esos esfuerzos, TV Azteca recibió un aviso emitido por The Bank of New York Mellon, representante común (trustee) de los tenedores de deuda informando la intención de vencer anticipadamente un bono con vencimiento a 2024 por 400

millones de dólares.

El anuncio sorprendió a los ejecutivos de la televisora mexicana ya que se han mantenido abiertos al diálogo, y porque entre sus bonistas figuran firmas de la talla de Fidelity Investments, Cyrus Capital Partners, L.P., Contrarian Capital Management e Invesco Advisers, Inc., entre otros, que se han mostrado ajenos a ese esfuerzo que le comento.

Dicen el refranero que más vale un mal arreglo que un buen pleito, y queda claro que la cerrazón de los bonistas seguramente derivará en la judicialización del tema que sólo complicará más las cosas, de ahí que la postura de TV Azteca sea continuar trabajando con una estricta disciplina financiera para garantizar una operación que beneficie a las audiencias, colaboradores y clientes, pero también que habrá espacios para cumplir con sus acreedores.

LA RUTA DEL DINERO

Se han cumplido tres meses desde que la Profepa, de Blanca Alicia Mendoza, clausuró las instalaciones de Calica, propiedad de Vulcan Materials. El cierre de la cantera ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador le representará a la compañía entre 80 y 100 millones de dólares de pérdidas. Desde hace 30 años, Calica tiene operaciones en la zona de Playa del Carmen, pero es la primera vez que suspende trabajos. Alrededor de 25 por ciento de las ventas anuales se comercializan con empresas locales de Quintana Roo, y el resto con clientes en el sur de Estados Unidos. A unos metros de los terrenos cruzará el tramo 5 sur del Tren Maya, que enfrenta serias dificultades, no sólo en materia medioambiental, sino en condiciones del terreno por la cantidad de cenotes que existen en la zona. Y bueno, el puerto de Punta Venado, incluido en las propiedades de Calica, es clave para que ingrese el material para la construcción de la obra.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL