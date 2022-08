Que tu primera opción siempre sea segunda mano

Llevo casi 11 años comprando ropa de segunda mano. Mi primera vez fue en Beacon's closet en Nueva York y fue de las mejores experiencias. Soy fan de este sector, y de que haya un crecimiento tan exponencial de este mercado en México. Un modelo que empezó con artículos de lujo, se ha ido expandiendo a otros departamentos como la llamada ready to wear, niños, hombres e incluso casa.

Como todo, y más en temas de sustentabilidad, siempre tenemos que cuestionarnos todo y preguntarnos si lo que hacemos es la mejor opción. Existen muchas plataformas increíbles donde, si mis análisis y estadísticas no me fallan, hay más usuarios vendiendo su ropa que comprando. Es decir, la cantidad de personas que entran a estas plataformas a vender lo que ya no quieren, es mucho mayor a las que entran a comprar.

¿Por qué es importante esto? Se los voy a explicar; este modelo de negocio está respaldado por la hipótesis de que es la solución para “salvar al planeta de la muy satanizada contaminación de la industria de la moda”. Este argumento es el elemento principal para convencer al cliente sobre comprar con ellos. Y claro que lo están haciendo, al comprar artículos de segunda mano disminuyes 80 por ciento tu huella de carbono sobre la pieza que acabas de adquirir.

El desperfecto de este modelo de negocio, es lo que hacen las personas que venden su ropa, con el dinero que obtienen de la venta. Son pocas las personas que invierten ese dinero en el sector de segunda mano. El resto lo utiliza para ir a cualquier tienda de fast fashion a comprar cosas nuevas. Entonces, les hemos dado una herramienta para continuar con el modelo de consumo excesivo, y me duele decirlo, pero no estamos salvando al planeta. Muchas de esas bloggers que vemos vender sus closets enteros, es porque fue mercancía que les regalaron, todo es ganancia para ellas y son muy pocas las que van e invierten en cosas de segunda mano.

Hasta hoy, la solución más sustentable que he encontrado para tener cosas nuevas en tu closet, son los eventos de “intercambio de prendas”, en los que las personas llevan todo lo que ya no quieren y sin gastar un sólo peso, se llevan un closet nuevo. Cero emisiones, cero consumo de fast fashion, 100 por ciento de satisfacción garantizada. Existen espacios como Verdepermuta y Fortunata que fomentan este modelo. También puedes organizar un brunch con tus amigas y que cada quien lleve 10 piezas.

Necesitamos opciones para poder ser más sustentables en México, claro, pero también necesitamos ser conscientes con nuestras compras. Comprar sólo lo necesario, intercambiar ropa, y si vendes tu ropa, que tu primera opción siempre sea segunda mano.

POR ARIADNA FUENTES

@CASAAPLO

MAAZ