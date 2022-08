El presidente da pistas

Ahora sí el próximo lunes el presidente López Obrador dará a conocer quién llegará a la SEP, como relevo de Delfina Gómez, que, en los hechos, es la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Hasta ayer sólo se sabía que será mujer, y entre las mencionadas están Raquel Sosa y Bertha Luján. Pero en la mañanera el mandatario dio otra pista: se trata de una ex compañera de sus años en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y esa no es precisamente doña Bertha.

Revelación del vocero

Vaya revelación del vocero presidencial, Jesús Ramírez. En una conferencia en la UAM Xochimilco, dijo que Erwin Lino, quien fue secretario particular de Enrique Peña Nieto, cobraba moches para concertar citas con el entonces presidente. “A mí me das el 30 (%) y puedes hablar con el presidente; y de los negocios que se aprueben me toca el 30. Así era”, dijo.

Aseguramiento histórico

Otro golpe al crimen organizado asestó la Sedena, encabezada por Luis Cresencio Sandoval. En Sonora, aseguró más de tonelada y media de estupefacientes. Tras una revisión con rayos gamma a un tractocamión se detectó la droga, que era trasladada desde Culiacán, Sinaloa, con destino a Tijuana, Baja California. Es, dicen, el mayor decomiso en lo que va del sexenio.

Le quedó grande la alcaldía

Le quedó grande al ex senador Cruz Pérez Cuéllar, de Morena, el cargo de alcalde de Ciudad Juárez, localidad fronteriza que literalmente ardió el jueves pasado por actos de violencia del crimen organizado. Es el mismo político que hasta soñaba con ser gobernador de Chihuahua, y ahora ni siquiera puede con el paquete de edil. Y, por supuesto, pide apoyo del estado y de la federación.

Alerta la consejera

Lo dijo, con todas sus letras, la consejera del INE, Carla Humphrey: “sí hay injerencia de dinero ilícito y del crimen organizado” en las elecciones. No sólo eso, sino que el proceso electoral 2021 “ha sido el más violento de la historia: hubo 36 candidatos y candidatas que perdieron la vida y eso nos lleva a pensar cómo debemos enfrentar la violencia política contra las mujeres”. Para estar alertas.

MAAZ