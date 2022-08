Werner Baumann, CEO mundial de la empresa alemana Bayer, estuvo en México este lunes y martes. Vino para conmemorar los 100 años de presencia de esta firma en nuestro país. Baumann tiene un mensaje central para México: si no nos quieren, nos vamos; no obstante, somos parte interesada en dos temas fundamentales, salud y alimentación, y no nos vamos a quedar callados.

¿Por qué México no habría de querer a Bayer? En realidad, no hay razón para ello, pero la empresa ha sido blanco de protestas de grupos radicales que le quieren boicotear por sus innovaciones en la industria alimentaria con la tecnología que aplica al maíz.

También ha sido sujeta de ataques por el glifosato, el famoso herbicida sobre el que pesan campañas de desprestigio basadas en la mentira de que, supuestamente, causa cáncer. De ahí la reflexión de Baumann en el sentido de que respetará la decisión soberana de cualquier país para hacer negocios en cada geografía, pero que no se quedará de brazos cruzados.

Bayer no callará. La firma está determinada a seguir basando sus argumentos en la ciencia y en la tecnología, así como en los resultados que sus innovaciones generan en alimentación y en salud.

De hecho, el CEO es un convencido de que la tecnología es la solución para los desafíos de la humanidad, y apunta que la pandemia de COVID-19 exhibió el colosal reto que se tiene para alcanzar los objetivos de la ONU de 2030 en materia alimentaria.

¿Cuál será la estrategia de Bayer en México? Se dedicará a lo suyo, y participará en la promoción de un sistema regulatorio basado en la innovación con tecnología.

Baumann apunta que los países que aceptan la tecnología y la innovación como puntales para su desarrollo han logrado evolucionar más, como Israel y Estados Unidos.

Por ello, México tiene una gran oportunidad para basar sus regulaciones en la evidencia científica. Ejemplo de ello será su maíz Vitala, un organismo híbrido optimizado que permite crecer hasta 30 por ciento el número de plantas en una hectárea, elevando fuertemente productividad, aprovechando mejor el suelo y disminuyendo el consumo de agua.

Pero no será la único. La empresa trabaja en soluciones médicas de alto calibre para curar enfermedades crónico-degenerativas. Una de ellas el Parkinson, que no ha visto una sola innovación en tratamientos en los últimos 50 años.

Bayer prepara un nuevo método de células madre inyectadas en el cerebro que podría convertirse en una cura en los siguientes cinco años.

DD360

La empresa dedicada al sector inmobiliario que encabeza Jorge Combe levantó 91 millones en nuevo capital, principalmente de Creation Invesment Capital, lo que le permitirá verter sus soluciones de financiamiento tecnológico a más desarrolladores y compradores individuales de vivienda.

