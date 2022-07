México, decidido con la igualdad de género

Las estadísticas para la equidad de género representan un esfuerzo que refleja el estado en el que se encuentran las relaciones en esta materia, con el firme propósito de incidir de manera directa y significativa en las políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones actuales.

El tema impacta directamente según la situación demográfica y familiar, el nivel educativo, el trabajo remunerado y no remunerado, la salud, la participación política de las mujeres, y la pobreza.

Con base en el Reporte de Equidad de Género 2011 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que se lleva a cabo de manera anual, se ubicó a México en el sitio 89, de un total de 135 países, quedando por debajo de la mayor parte de las naciones de América Latina.

Los países de América Latina en los que se reporta mayor equidad de género son Nicaragua, Argentina, Panamá, Ecuador, Chile, Honduras, Bolivia y Venezuela. Aunque México está por debajo de esas naciones, ha logrado reducir las diferencias de género, ya que en 2009 se ubicó en el sitio 98 y en 2010 en el 91.

Es necesario precisar que, en muchos países, aunque se incrementa la preparación profesional de las mujeres, se encuentran sub-representadas en la fuerza laboral y en los puestos de mayor liderazgo, según el reporte WEF.

Entre las naciones mejor calificadas, se encuentran: Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, Irlanda, Nueva Zelanda, Dinamarca, Filipinas, Lesoto y Suiza. Por otro lado, con calificaciones más bajas en equidad de género están: Arabia Saudita, Mali, Pakistán, Chad y Yemen.

Las mujeres mexicanas tienen un alto poder de consumo y han emergido como parte importante de la clase media, a pesar de la gran diferencia que hay entre los salarios de hombres y mujeres, lo que hace que se coloque en los últimos 4 lugares de la región y más allá de la mitad de la tabla a nivel mundial.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que en 2011 un 41.8% de las mujeres de 14 años y más formaron parte de la Población Económicamente Activa (PEA), de las cuales 95.9% combinan sus actividades extra domésticas con los quehaceres del hogar. Asimismo, 45% del mercado laboral está constituido por mujeres.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reportó que la tasa de participación femenina alcanza un 45%, es decir, más de una cuarta parte de los hogares mexicanos, son dependientes económicos de una mujer; 53% de las mujeres en América Latina y el Caribe, se está incorporando al mercado de trabajo, lo que resultaría en 70% de las mujeres entre 20 y 40 años, informó la OIT.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) a nivel mundial hay unos 350 millones de parejas que no pueden planificar sus familias ni espaciar los alumbramientos. Cada año dan a luz 16 millones de adolescentes en el mundo: 90% de estos embarazos ocurre en países en desarrollo; 38% sucede en América Latina y el Caribe.

Para el Fondo de la Población de Naciones Unidas, los riesgos de un embarazo en la adolescencia están fuertemente asociados con las desigualdades, la pobreza y la inequidad de género.

Además, las probabilidades de que las adolescentes de entre 15 y 19 años mueran debido a complicaciones durante el embarazo o el parto, son dos veces mayores que las de una mujer de 20 a 30 años. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que en México hay alrededor de 30 millones de mujeres que son madres, el 18% de ellas vive sin el apoyo de una pareja. Y 14% de estas mujeres solteras, no posee ningún ingreso monetario. Dicha situación aumenta debido al bajo nivel educativo, que provoca que no tengan oportunidades para tener un empleo bien remunerado, además de que ya han quedado en total vulnerabilidad al no contar con el apoyo de sus parejas.

La falta de información provoca que estas mujeres, que ahora son madres solteras, queden en total indefensión, ya que no conocen sus derechos, no saben a dónde ir, creen que será costoso acudir ante las autoridades, desconfían del sistema, y lo más grave, piensan que el padre de sus hijos puede quitarles la tutela, en caso de no conseguir una pensión alimenticia.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), de los más de 112 millones de habitantes en México, aproximadamente el 47%, 53 millones, son menores de 24 años de edad.

Esto se traduce en 20.9 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de los cuales, 11 millones son adolescentes (15 a 19 años) y 9.9 millones son adultos jóvenes (20 a 24 años).

