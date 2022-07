Se le acumulan los frentes a 'Alito'

Para dirigir un partido en franca debacle, Alejandro Moreno Cárdenas anda muy distraído. Está más ocupado aclarando rumores, tratando de blindarse de más grabaciones en su contra, intentando librar investigaciones judiciales y construyendo la narrativa de víctima del sistema, que encabezando al PRI, el partido que ha perdido 10 gubernaturas en dos años y cerrará 2022 gobernando únicamente tres –Edomex, Coahuila y Durango-, dos de las cuales –Edomex y Coahuila- se juegan en las urnas la próxima semana.

En medio del río revuelto que lo arrastra, denunciado por enriquecimiento ilícito y exhibido (por Mexicanos contra la Contra la Corrupción y la Impunidad) como propietario de más de una treintena de propiedades, el líder del tricolor tomó la decisión de salir del país. Se va, dice la versión oficial, “para denunciar los “actos de persecución en su contra de parte del gobierno del presidente López Obrador y de Morena”. Los mal pensados hablan de una huida ante las cada vez mayores presiones legales y judiciales en su contra, que incluyen el cateo a su casa en Campeche apenas el lunes pasado.

‘Alito’ no ve la suya. En plena revuelta interna, en la que una decena de expresidentes del PRI le han pedido dejar la dirigencia y arrastrando los malos resultados electorales para su partido que lo colocan como el líder tricolor más derrotado en la historia (en 21 elecciones estatales entre 2021 y 2022, solo en una –Durango- ha ganado un priista), él decide salir del país para ir, según sus cercanos, a la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y cuanto espacio más se abra.

¿Quién mete las manos al fuego por él a estas alturas? Los presidentes del PAN y PRD han optado por el silencio, luego de semanas de pronunciamientos generales; los priistas no han salido en defensa de su presidente; y de los gobernadores del tricolor, ni hablar.

¿Cómo estarán las cosas que ha sido López Obrador el único que le ha lanzado un guiño?

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno porque no se puede humillar, vulnerar, la dignidad de las personas”, comentó sobre el cateo.

La residencia de ‘Alito’, que tiene un valor aproximado de 47 millones de pesos y se encuentra en el fraccionamiento privado Lomas del Castillo, es todo menos austera. Cuenta con cancha de pádel, cancha de tenis, campo de práctica de golf, y hasta helipuerto.

¿Se quedó solo ‘Alito’? ¿Salió del país para reagrupar a los suyos? ¿Es parte de su estrategia para, desde la victimización, construir su candidatura presidencial? ¿Volverá pronto? ¿O quizá no tiene boleto de regreso? Veremos.

Off the record

No fue solo una vez. El secretario de Gobernación Adán Augusto López se reunió durante la negociación –que la hubo- de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, con el líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, no solo en Bucareli, sino en la casa del priista. La idea de lograr la aprobación avanzaba cuando el calendario marcaba que se discutiría después de las elecciones de junio pasado. La negociación se cayó cuando el presidente pidió discutirla y votarla antes. Ahí ‘Alito’ se quedó atrapado en los márgenes estrechos de la alianza con PAN y PRD.

