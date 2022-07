Trump ha sufrido un descolón a raíz del testimonio de Cassidy Hutchinson, quien fuera asesora del ex coordinador de asesores de la Casa Blanca Mark Meadows. No así el trumpismo ni el movimiento secesionista estadounidense o la posibilidad de una guerra civil à la moderne en el vecino país del norte.

A pesar de eso, el ex presidente Trump aparece en las encuestas de la empresa Emerson, publicadas en Newsweek, como el favorito para obtener la nominación del Partido Republicano y ganar la elección general. Este nuevo estudio muestra que sólo 39 por ciento de los votantes apoyaría a Biden en un reencuentro electoral contra Trump. En la primaria republicana, Trump aglutinaría el voto de 55 por ciento de los partidarios frente a De Santis, el otro contendiente del GOP.

La revocación de Roe versus Wade y el despliegue de decenas de gobernadores republicanos que firmaron las revocaciones en sus estados demuestran la tracción de las medidas conservadoras y las insondables diferencias que se han generado en el público estadounidense.

Durante los comicios de noviembre de 2020, Trump obtuvo más de 70 millones de votos, un récord histórico para cualquier presidente republicano. Parte importante de estos votantes se encuentra en la cordillera de los Apalaches, y son los estadounidenses relegados de la modernidad y orillados a vivir por generaciones en la pobreza más abyecta. El olvido los ha convertido en los destinatarios de la estridencia política del ex presidente Trump y presa fácil de movimientos como el de QAnon.

Los eventos del 6 de enero de 2021 evidencian que el liberalismo está en crisis y bajo el asedio de teócratas iliberales que favorecen un régimen anti moderno y beligerante. El riesgo de que se colapse la democracia estadounidense y se inicie una guerra civil es un peligro claro e inminente.

Ese es el argumento central de How civil wars start, de Barbara F. Walter (la ex alumna del Instituto para la Guerra y la Paz de la Universidad de Columbia y no la conductora del programa televisivo The View), y que prevé el inicio de una era de actos aislados pero persistentes: terrorismo, magnicidios y ataques de grupos extremistas.

Los eventos del 6 de enero del 2021 muestran que Walter no es una alarmista y que el trumpismo puede volver en dos años, y en mancuerna con el obradorismo significaría el ocaso del sueño americano continental. Las similitudes del trumpismo con el obradorismo y los partidarios del MAGA con el morenismo obligan a la oposición a operar en tándem para salvaguardar los resquicios de nuestra ya maltrecha democracia liberal.

Alejandro Echegaray

@aechegaray1

MAAZ