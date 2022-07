¿Dónde está la a Secretaría de Gobernación?

Realmente angustiado, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) José Luis Luege Tamargo pregunta directamente al secretario de Gobernación: ¿La sequía no es un desastre natural?

— ¡Tan desastre natural es la sequía, como desastre natural es un terremoto, y como es un desastre natural una inundación!—, suelta el propio ingeniero, para evidenciar lo que considera “una falla gravísima del gobierno federal que me preocupa”.

La declaración de Emergencia por Sequía realizada por la Conagua hace unos días, es correcta —opina—, pero debería detonar otras acciones de gobierno. ¡La declaratoria de desastre natural!, para empezar.

¿Para qué? Para allegar los recursos económicos que, también con urgencia, se requieren ante la situación. Recursos que antes se obtenían a través del hoy desaparecido Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

Expone Luege: Estás frente a una situación crítica: no hay agua. El decreto de la Conagua publicado en el Diario Oficial dice que a ti, agricultor, te pueden quitar agua para destinarla a Monterrey (o alguna otra ciudad). Para la población eso está correcto, pero ¿qué va a pasar con el agricultor? No va a tener agua. Y entonces va a estar en una situación de gran desastre. La obligación ahí de la Secretaría de Gobernación es declarar el desastre natural

El caso de Monterrey es más que ilustrativo para el hoy presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible: “¿De dónde puede tomar agua adicional la zona metropolitana de Monterrey para sobrellevar la emergencia? La Presa del Cuchillo. Pero hay un problema —apunta—, esta presa abastece el distrito de riego 026 de Tamaulipas. Sin embargo, como es prioritario el consumo humano, Conagua dice ‘con permiso, te cierro la compuerta y voy a mandar el agua a Monterrey’. Es correcto. Pero falta la otra parte, en donde la Secretaría de Gobernación está en el limbo”.

Esa otra parte es lo que ocurrirá en los distintos módulos del distrito 026. Ahí dirán los agricultores: ‘Bueno, sí; pero todo el periodo primavera-verano, en pleno ciclo de riego, no lo voy a poder hacer y voy a perder todas mis cosechas’.

Entonces, indica el también extitular de la Semarnat, “qué bueno que haya el lado de emergencia, qué grave que la Secretaría de Gobernación no haya dicho ni pío a estas alturas, donde se me hace verdaderamente ya muy tarde”.

Luege hace además “un llamado muy serio” al gobierno federal y a la Cámara de Diputados a corregir “la barbaridad” de desaparecer el Fonden. Dijeron: ‘Cuando haga falta dinero lo vamos a poner’. No es cierto, asegura, “no hay recursos, no están los recursos”.

Es muy serio esto que está sucediendo, es una verdadera emergencia nacional, pero no se están dando los elementos necesarios para atenderla.

La Secretaría de Gobernación, si te has dado cuenta, no dice nada. La Secretaría de Gobernación —vuelve— tiene la obligación en este momento, como consecuencia de la declaratoria de Conagua, de decretar desastre natural por sequía en los seis estados de la República afectados por la ola de sequía severa (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro), y los municipios de Chihuahua que padecen sequía excepcional.

¿De qué hablamos cuando se refieren a “sequía excepcional”?

—Ya una sequía severa y extrema es sumamente grave, pero la excepcional es un caso donde se muere todo. No hay sobrevivencia de ningún ganado, de ninguna especie; hay muerte de especies endémicas, de biodiversidad y te quedas, además, prácticamente sin humedad en el suelo. Si nos parece crítico esto, olvídate de lo que se nos viene. Y el secretario de Gobernación, de paseo los fines de semana.

•••

