¿Quién convencerá a quién en esta historia de las invitaciones a la Cumbre de las Américas? ¿López Obrador a Biden para que invite a todos los países del continente americano, o Biden a AMLO para que asista a la reunión en Los Ángeles, aun cuando no todos los gobernantes sean convocados?

Conociendo al mandatario mexicano, difícilmente se moverá de su posición –él mismo se considera terco, testarudo, insistente– si no logra la apertura que plantea al gobierno estadounidense. Pero también el presidente Biden tiene sus razones. Y tal cual, los dos lados plantearon sus argumentos durante la videoconferencia de ayer entre el senador Chris Dodd, asesor de la Casa Blanca para la Cumbre, y AMLO.

“¿Hubo labor de convencimiento para que López Obrador asista a la Cumbre?”, preguntaron los reporteros a Marcelo Ebrard.

“Ellos quisieran que fuera, para eso fue la conversación”, respondió el canciller.

Pero no hubo una conclusión al respecto: “Tomo los datos de todo lo que se ha dicho el día de hoy y les doy la respuesta del presidente Biden en las próximas horas o el día de mañana”, diría Dodd, según refirió Ebrard.

La partida de ajedrez, como vemos, en uno de sus momentos más interesantes. Prácticamente para dejar sin aliento. La respuesta de la Casa Blanca (aún sin conocerse al cierre de esta columna) bien podría ser histórica.

Entre tanto, mencionemos que durante la hora y 40 minutos que duró la conversación, se habló también de los contenidos de la cumbre y el titular de la SRE resaltó el tema de la movilidad laboral, que por vez primera se discutirá en esta reunión.

Abramos aquí un paréntesis para rectificar un dato sobre El Alhajero del 26 de abril: “Trump pretende humillar a México y a Ebrard”. Javier López Casarín sostiene que no aceptó, ni intervino y no negoció el programa Quédate en México. Y que no actuó ni ha actuado en nombre de Ebrard.

•••

VENEZUELA REINICIA NEGOCIACIONES CON OPOSICIÓN. Otra noticia que mueve el tablero latinoamericano fue el anuncio del gobierno venezolano de retomar los Diálogos de Paz con la oposición (Plataforma Unitaria) que se realizaban en la Ciudad de México y fueron suspendidos en octubre pasado.

“México dispuesto y listo para recibirles y contribuir a que sean todo un éxito. ¡Enhorabuena!”, posteó Ebrard en sus redes.

•••

GEMAS: Obsequio de la Fundación Princesa de Asturias al anunciar el premio en Ciencias Sociales 2022 para el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma: “Por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas. Con este fallo, el jurado quiere reconocer el extraordinario rigor intelectual del premiado para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica, y para hacer que dicha herencia se incorpore con objetividad y libre de cualquier mito”.

