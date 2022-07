La inmortalidad plasmada en un libro

¡Amanecimos ayer con un nuevo campeón mundial mexicano! Rey Vargas, ex monarca mundial supergallo WBC, logró conquistar el pluma del WBC en una gran pelea, levantándose de la lona para vencer por decisión dividida, a Mark Magsayo, de Filipinas. ¡Muchas felicidades Rey!

Finalmente hicimos la presentación oficial del WBC Greatest Fights Opus, en la Ciudad de México.

El lanzamiento del libro más importante de la historia del boxeo se llevó a cabo en el bellísimo Museo Soumaya, lo cual dio significado especial a esta ceremonia, a la que asistieron legendarios campeones mundiales mexicanos que forman parte de la historia, luego de haber sido protagonistas de algunas de las mejores peleas de la historia.

Deseo agradecer al Ingeniero Carlos Slim por su hospitalidad en el museo.

Don Carlos ha sido un gran impulsor de nuestro deporte, como ha sido con la creación del programa Ring Telmex-Telcel, que ha apoyado a una gran cantidad de boxeadores y ha generado hasta hoy en día a 19 campeones mundiales.

También creó una pensión vitalicia con atención médica para 27 ex campeones mundiales, y durante cinco años apoyó el fondo José Sulaimán, que brinda un importante soporte a boxeadores y ex pugilistas de todo el mundo.

Fernando Schwartz fue magistral en la conducción del evento, apoyado por Francisco Posadas, y fue así como los asistentes disfrutaron de los testimonios de dichos guerreros del ring, quienes relataron memorias de la pelea que aparece en el libro. Desde risas y sorpresas, y hasta lágrimas, ocurrieron durante esa

inolvidable noche.

Tomó poco más de dos años lograr esta publicación con Opus, y el resultado fue maravilloso. ¡Es un libro que pesa 37 kilogramos!

Seleccionar las mejores peleas de la historia fue un proceso muy complicado, y requirió horas de trabajo de una diversidad de expertos, y aún así estoy convencido, que muchas grandiosas peleas se quedaron fuera.

Para seleccionar un combate se deben de considerar algunas variables: el nivel de los peleadores, su récord, carrera, y en qué momento se enfrentaron; las acciones durante el combate, o si fue una pelea dramática, de un alto nivel técnico o una guerra, el significado y qué título tuvo en disputa.

También se consideró las circunstancias alrededor del combate, rivalidades y lo que sucedió en ese entonces en el mundo.

El primero en ser invitado a ver acciones de su pelea fue Rafael Bazooka Limón, en el que se seleccionó su cuarto pleito contra Bobby Chacón (qepd).

Una pelea brutal, la última a 15 rounds, y en esa noche, Limón perdió su título superpluma del WBC.

Carlos Zárate y Alfonso Zamora nos regalaron un face off (cara a cara) al subir al escenario, y platicaron acerca de su combate conocido como “La Guerra de las Zetas”.

Rey Vargas se convirtió en campeón de la división pluma del Consejo Mundial de Boxeo. (Créditos: Especial)

Zárate era campeón gallo WBC, con récord de 46-0 (45 KOs), y Zamora era monarca gallo WBA, con 29-0 (29 KOs). Fue una pelea de alarido, con intercambio de golpes sin parar, durante los cuatro rounds que duró el combate, con un emotivo abrazo al final entre ambos.

Rafael Márquez estuvo presente. Él peleó en cuatro ocasiones con Israel Vázquez, y el libro seleccionó un capítulo en el que se celebró su trilogía de peleas de campeonato mundial WBC. Fueron tres, una tras otra, en la que ambos acabaron con sus carreras, pero que le dieron al público tres guerras inolvidables.

Humberto Chiquita González estuvo presente con su familia y relató ese combate ante Michael Carbajal en el que perdió su campeonato WBC minimosca; fue una pelea estelar en Las Vegas y la primera vez que dos pesos chicos ganaron un millón de dólares. En esa ocasión, Óscar de la Hoya peleó en esa cartelera.

Chiquita tumbó en dos ocasiones al aguerrido Carbajal, quien estaba apunto de perder cuando en el séptimo round desconectó al mexicano con un salvaje gancho de izquierda. Eventualmente, el mexicano vengó esa derrota con dos victorias sobre el estadounidense.

Nos acompañó también el sonorense José Luis Castillo, un gran campeón, que protagonizó una de las peleas más increíbles de la historia ante Diego Corrales (qepd) en pelea unificatoria de peso ligero. Tras nueve rounds de gran intensidad llegó el décimo, y Castillo mandó a la lona a su rival en dos ocasiones.

Corrales escupió el protector bucal y así ganó tiempo muy valioso para recuperarse, y para la gran sorpresa de todos, noqueó a Castillo en el mismo round.

Érik Terrible Morales también fue protagonista de la publicación. Estuvo presente para relatar esta legendaria trilogía contra Marco Antonio Barrera. Fueron 36 rounds de alarido, cerradas y controvertidas. Pocas veces se ha visto una rivalidad tan agresiva entre peleadores mexicanos y estos dos guerreros están ya en la historia.

Julio César Chávez “El gran campeón mexicano” es el máximo representante en este WBC Opus.

Sus peleas ante Héctor Macho Camacho, Greg Haugen (de lleno en el Estadio Azteca), Óscar de la Hoya II, y por supuesto, la pelea más dramática de la historia contra Meldrick Taylor.

Julio relató lo difícil que fue ese combate, cómo la velocidad de Taylor lo llevó al límite, pues tuvo un ritmo de pelea nunca antes visto, sintió que moría en el ring, pero nunca dejó de buscar el triunfo, y a tan sólo 20 segundos del final, lastimó a su rival y lo mandó a la lona con un derechazo salvaje, cuando quedaban dos segundos en el reloj; el reinado y el invicto de Chávez se desvanecía, cuando el réferi Richard Steele, atinadamente, detuvo la pelea, y así Chávez se inmortalizó en el boxeo mundial.

También estuvieron presentes Pipino Cuevas, Miguel Ángel González y José Luis Bueno.

Decidimos hacer un homenaje al Poder de la Mujer y presentamos en el escenario a las tres máximas representantes del boxeo femenil de México: Ana María La Guerrera Torres, Jackie La princesa Azteca Nava y Mariana Barby Juárez.Al pasar el video de sus hazañas en el ring y al escuchar sus testimonios, Carl Fowler, Presidente mundial de Opus, anunció que se trabajará en crear el WBC Opus The Power of Women para 2023.

. La familia del boxeo volvió a reunirse para conmemorar la presentación de una obra sobre el deporte. (Créditos: Especial)

¿Sabías que...?

Miguel Ángel González es uno de los grandes campeones de México. Fue monarca mundial WBC en peso ligero y realizó 10 defensas del título. Subió a súper ligero, para buscar el campeonato ante Óscar de la Hoya y perdió una pelea cerrada y digna. Finalmente en su última pelea titular empató ante el mismísimo Julio César Chávez en la Plaza de Toros México. Hoy Miguel Ángel es el héroe de todos, tras haber logrado vencer las adicciones y librando esa pelea, día tras día con el apoyo y el amor de su familia.

Anécdota de hoy

El pasado sábado tuve una larga videollamada con Vitali Klitschko, ese gran campeón WBC de peso completo, y ahora gobernador de la capital de Ucrania, Kiev. Es trágico lo que está sucediendo en ese país y cómo miles de inocentes mueren por la invasión rusa. Vitali recordó que mi papá siempre estuvo con él y lo apoyó en todo; recordó ese día que se lastimó un ligamento a tan sólo cuatro días antes de su pelea, y el promotor y la televisión, lo presionaron para que subiera al ring, y ya con eso cobraba su bolsa de 12 millones de dólares, aunque perdiera.

“Fue la llamada de tu papá, mi querido don José, la que me alivió el alma. Él me dijo: "Vitali, no puedes pelear así, no hay nada más importante que tu salud y tu dignidad; el WBC te dará todo el tiempo que necesites para sanar y regresar como campeón".

"Y así fue que decidí no pelear, y dos años más tarde, regresé al ring como campeón y terminé mi carrera como monarca mundial WBC... ¡retirándome como campeón!".

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

PAL