Morir en San Antonio, Texas

1. La tragedia de un tráiler encontrado en San Antonio, Texas, con migrantes que se trasladaban en territorio estadounidense y en el que perdieron la vida 51 personas ha sacudido a México y al mundo.

2. Casi la mitad eran mexicanos, 22 para ser preciso. La oposición carroñera, como siempre, se ceba en lo sucedido.

3. Demagógicamente se preguntan que, si todo está tan bien con la 4T, por qué se juega la vida la gente para lograr trabajar en EU.

4. La economía estadounidense, a pesar de la evidente debacle del imperio norteamericano, sigue siendo un poderoso imán para la búsqueda de empleo.

5. No sólo hay la seguridad de encontrar trabajo en aquel país, también hay la certeza de tener una mejoría económica en cuanto a niveles de vida que difícilmente se podrán tener en la propia patria, y el tipo de cambio del dólar con otras monedas sigue siendo favorable a la divisa estadounidense.

6. Pero no sólo son estos hechos, también muchos migrantes huyen de la bárbara violencia que se vive en sus países.

7. EU es un país de migrantes que sigue requiriendo fuerza de trabajo foránea. Pero su voracidad no tiene límites y han casi cerrado sus fronteras a la migración, para abaratar con esa medida aún más la fuerza de trabajo y tenerla en condiciones de servidumbre.

8. Desde finales de los 70 del siglo XX, el gobierno de EU no ha hecho una regularización migratoria masiva. Decenas de millones de seres humanos llevan décadas viviendo allá y sobreviviendo en la fragilidad del temor a la deportación.

9. Esa política racista y rapaz ha generado una fuerza de trabajo diligente, sumamente dócil, casi regalada y dispuesta a realizar cualquier tipo de faena, por humilde o deleznable que sea.

10. El sufrimiento de los seres humanos que migran e intentan ingresar a EU es infinito. En el camino, son acosados, timados, robados, mancillados, detenidos, secuestrados, violados y asesinados. Las mujeres prácticamente asumen que serán violadas sexualmente durante su trayecto.

11. Familias enteras con infantes, mujeres embarazadas y personas mayores no reciben mejor trato. La muerte acecha permanentemente y ésta sólo se conoce y llega a las noticias cuando se da de manera masiva, como fue el caso de San Antonio, o, hace unos meses, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

12. O la muerte se conoce en los medios cuando se encuentran fosas clandestinas repletas de cadáveres de migrantes asesinados. Pero la muerte cobra una altísima cuota cotidiana entre los seres humanos que emigran si viajan sin contar con una visa de ingreso.

13. Se ha documentado ese dolor y sufrimiento, y nada se ha hecho para terminar con él. El periodista Favio Bianchini recorrió en 20 días, como un migrante más, el trayecto de Guatemala a Tucson, y plasmó su experiencia en su libro El camino de la bestia. En él acredita la barbarie a que son sometidas las personas que se empeñan en llegar a Estados Unidos.

14. Ese dolor y sufrimiento, esa barbarie que no pocas veces termina en la muerte, no se erradicará hasta que EU modifique su criminal política migratoria, se quite la máscara de hipocresía y reconozca que requiere fuerza de trabajo, y emita, por lo menos, visas de trabajo temporal.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

CAR