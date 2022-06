Eiza González debe pensar en los hijos de Jason Momoa

SI EIZA GONZÁLEZ DE VERDAD QUIERE JUGAR A LA CASITA CON JASON MOMOA, ÉL YA TRAE INCLUIDO A SUS DOS HIJOS ADOLESCENTES, Y ADAPTARTE A HIJOS ADOPTIVOS NO ES UN PICNIC EN EL PARQUE

Lo único que tiene que asimilar Eiza si continúa su relación amorosa con Jason Momoa (42 años) es que si ella quiere jugar a la casita, ese juego incluye a dos hijos ajenos, adoptivos y adolescentes, o sea, los hijos de Jason lo cual convierte a una relación de amor en una situación “interesante” por no decirlo de otra manera. No es lo mismo un novio soltero sin compromiso que uno recién divorciado con hijos.

EN ESTA ÉPOCA EN LA QUE TODOS VIVIMOS EN UN VALLE DE LÁGRIMAS Y EN EL MURO DE LOS LAMENTOS, QUE LINDO VER A GRETTELL VALDEZ FELIZ CON SU NOVIO ABOGADO

No me imagino mejor novio para Grettell Valdez que el que tiene ahora, el abogado Alfonso Arnáez, socio del abogado de las estrellas, el licenciado Guillermo Pous, ahora sí Grettell ya tiene quien la defienda.

Los partidazos hoy en día son: un novio doctor, abogado o contador, y sí como dice la canción: “Si ya tienes un amor que te quiera y te comprenda”, y además que te defienda, ya no te hace falta nada. Grettell anunció “Estoy divorciada y feliz”. Que lindo ver a alguien feliz sobre todo en estas épocas en las que todos vivimos en el muro de los lamentos y en un valle de lágrimas.

ARTURO CARMONA BESÓ A LA “BEBESHITA” PERO LA DESCONOCE, DICE: “NO ME LA HAN PRESENTADO Y NI SIQUIERA LA UBICO”

Arturo Carmona desconoció a Daniela Alexis, de 30 años, mejor conocida como ‘La Bebeshita’ pese a que ella mostró pruebas que salieron juntos tres semanas, se escribieron por whats y se besaron, Carmona la negó y dijo: “No sé ni quién es ‘La Bebeshita’, no la ubico”.

Lo más triste es que uno ya ni se sorprende porque muchos lo hacen, como dice la canción de Becky G: “¡Si no me acuerdo es que no pasó!”

Ante esto ‘La Bebeshita’ dijo: “me rompió el corazón”, pero así son las relaciones actuales, duran tres semanas saliendo, dándose besitos y los hombres aseguran: -No me la han presentado-. Las besan y les preguntan: -¿Cómo dices que te llamas?

CUANDO ADAMARI LÓPEZ LE DIJO A SU EXMARIDO QUE EL MATRIMONIO NO ES MANDA NI CONDENA PERPETUA Y QUERÍA DIVORCIARSE, ÉL ACEPTÓ Y NUNCA SE DIERON CON LOS PLATOS EN LA CABEZA

Adamari López sabe con que puede vivir y con que no, y cuando ella decidió divorciarse de Toni Costa, él aceptó que el matrimonio tampoco es manda ni una condena perpetua y nunca se dieron con los platos en la cabeza.

Pero la triunfadora en esa pareja, la que tiene todo es ella, también es un ejemplo de cómo reinventarse, de crecimiento y de lidiar con cualquier problema que se le presente. Tony fue su acompañante, es quien la consoló cuando Luis Fonsi terminó con ella, hay que abonarle eso, y también es el papá de su hija Alaia, en eso no falló.

POR SHANIK BERMAN

