A lo largo de la historia la simbología y los paralelismos nos han demostrado que las coincidencias pueden llegar a ser más que eso. Esta semana se conmemoran 50 años del caso “Watergate”, donde la administración encabezada por el presidente Richard Nixon encubrió el robo de documentos en las oficinas sede del Comité Nacional del Partido Demócrata en Estados Unidos.

En ese mismo sentido, esta misma semana también han iniciado las audiencias en el Congreso de ese país para abordar los hechos ocurridos en enero del año pasado, unos meses después de la elección presidencial, cuando Donald Trump, aún como presidente, azuzó a una turba de simpatizantes para que tomaran por asalto el Congreso para evitar la certificación del resultado de la elección presidencial y revertir, por la fuerza, dichos resultados que no le favorecieron.

Sin duda se trató de un momento histórico en el que se puso en duda una de las democracias más representativas del mundo y exhibió una crisis institucional a través de un autogolpe de Estado por quien aún ostentaba el poder en ese momento en el país.

En lo que respecta a esta serie de audiencias que se estarán llevando a cabo, se tiene como objetivos, tratar de demostrar a la opinión pública como el presidente Trump y algunos de sus colaboradores más cercanos intentaron demeritar el orden constitucional para tratar de revocar la legitimidad el resultado electoral y, por otra parte, encausar un proceso de investigación formal de orden jurídico en contra de este personaje y otros que pudieran resultar involucrados.

Cabe señalar que, políticamente en este ejercicio participan no sólo el partido demócrata sino también un puñado de legisladores republicanos, incluida Liz Cheney, una de las voces más activas a favor del segundo juicio político a Trump, que por cierto ha pagado un costo político y personal muy alto al serle retirado su puesto como líder de la Conferencia Republicana en la Cámara de Representantes, además de una serie de amenazas de muerte que ha recibido por su labor en contra de lo ocurrido en enero pasado.

Sin duda este esfuerzo del partido demócrata tiene como objetivo utilizar el desarrollo de estas audiencias para generar una narrativa que los ayude a posicionarse de cara a las elecciones intermedias en noviembre y las sucesivas presidenciales de 2024, bajo la perspectiva de que el partido republicano está secuestrado por Trump y su ideología más conservadora, tratando de romper los procesos democráticos y constitucionales de los Estados Unidos.

Ahora falta ver cual será la respuesta del electorado estadounidense, de acuerdo con algunas mediciones hechas en ese país, la percepción del público sobre lo ocurrido en el Capitolio el año pasado no ha cambiado particularmente respecto de quienes ya tienen una postura sobre el tema. Durante las audiencias se han revivido las fuertes escenas documentadas el día de los hechos, además de las declaraciones de quienes se vieron involucrados, no obstante, parece no ser suficiente para revertir esta realidad social. Una realidad en la que, por cierto, 25% de los republicanos considera que los ataques fueron justificados.

Aún falta por desenvolverse este proceso, además de las complejas implicaciones políticas y jurídicas que se pudieran desencadenar dentro de una sociedad claramente polarizada y con índices inflacionarios históricos que repercuten en el día a día. Sin duda un tema que directa e indirectamente nos involucra a todos.

POR AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ