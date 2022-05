La venganza de Humberto Moreira

La reaparición de Humberto Moreira, quien fuera el mejor operador político de Peña Nieto de cara a 2012, a pesar de haber tenido que dejar intempestivamente la presidencia del partido, parece ser la estocada final a la moribunda candidatura de su cuñada Carolina Viggiano por el gobierno de Hidalgo.

La ruptura en la hermandad y odio entre Humberto y Rubén Moreira se volvió la historia de Abel y Caín de la política mexicana desde los primeros meses de gobierno de Rubén en Coahuila, a quien su hermano había decidido dejarle el trono. Humberto, entre otras cosas, no perdonó que su carnal haya soltado información para que se documentara un acto de corrupción sin precedentes.

La administración de Humberto falsificó documentación para contraer una deuda pública por mil millones de pesos del Banco del Bajío. La tensión de la relación y ruptura, sin embargo, se dio en 2012, cuando el narcotráfico asesinó al hijo de Humberto, sobrino del entonces gobernador Rubén, aparentemente como parte de un ajuste de cuentas.

El diario El Mundo, de España, publicó: He aguantado calumnias, engaños, que la gente hable sin saber, he aguantado muchas cosas, pero esto no se puede aguantar. Me mataron a mi hijo, le dieron dos balazos en la cabeza unos desgraciados. Espero justicia”. El tío del fallecido no apareció por el entierro y no se vio juntos a los hermanos en ningún momento. Las autoridades federales, conmocionadas por el ataque a un líder político tan relevante, se reunieron con ambos Moreiras, pero por separado.

La viuda de José Eduardo, Lucero Davis, fue la primera en no poder contener la rabia y, vía Twitter explotó:

“@rubenmoreiravdz. No sabes gobernar!!! Esto es tu culpa maldito!!!! Renuncia”. La fractura familiar y política ya no tenía marcha atrás, es lo que registró el diario El País.

La fractura fue más allá, pues también Humberto fue el único gobernador que descalificó la guerra de Calderón contra el crimen organizado y su hermano la respaldó. La esposa de Humberto jugó un papel determinante antes, durante y después de la pelea entre los hermanos. Entre priistas se recuerda que quien presionó al entonces dirigente del PRI, Francisco Rojas, para expulsar a Humberto, fue Viggiano. Sin embargo, el exgobernador fue al Tribunal Electoral, desde donde ordenaron restituirle sus derechos, y el PRI incumplió.

Hoy, Humberto vio la posibilidad de vengarse de su cuñada y hermano, un amigo suyo lo presentó con Julio Menchaca, candidato de Morena al gobierno de Hidalgo, a pesar de llevar el priismo en la médula. Ha ofrecido toda su experiencia como buen operador priista. Se sabe todos los trucos desde antes, durante y después de que se instalen, reciban votos y cierren las urnas.

En sólo nueve meses como presidente nacional del PRI ganó cinco de cinco elecciones y fue operador clave en el triunfo de Peña Nieto y hoy ha vuelto por orgullo: para ponerle las coronas a la candidatura de Carolina Viggiano.

¿Cómo se van a unir PRI y PAN?, eso no es normal... En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, no se hagan bolas... Yo no elegí a mi cuñada, ni a los hermanos elige uno... Ya tengo un cirio pascual prendido para que él gane la gubernatura de Hidalgo...”, es la frase con la que inició la venganza.

•••

Uppercut: Aún cuando hay números sobre enfermedades, muertes y huecos a las finanzas públicas por atención de enfermedades relacionadas a la fumadera de cigarros en el país, a Hugo López-Gatell no se le prendió el foco para declarar alerta máxima en el consumo y prohibir la venta de cajetillas. Algo no cuadra cuando en el caso del vapeo, la subsecretaría de Salud que él encabeza, sin números, sin estudios científicos, ni otros datos contundentes —no se conocen públicamente— se está prohibiendo el vapeo. Que se vayan si son responsables de muertes, detonantes de enfermedades y gasto excesivo en la atención de enfermedades derivadas, pero uno nomás no entiende finalmente cuáles son los criterios y hace que pensemos mal cuando las cigarreras están felices porque estaban perdiendo terreno.

