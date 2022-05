Balón de Oro: ¡Damas y caballeros, hagan sus apuestas!

El año futbolístico se acaba, la competencia francesa está liquidada, la española, la alemana y la holandesa definidas; en el caso de las ligas italiana e inglesa se definirá hasta el último segundo, lo que las hace las más emocionantes.

A nivel internacional también se definirán pronto la Champions League y la Conference League, porque la Europa League ya tiene flamante campeón.

Así que, tras una semana intensa, vendrá un bajón en material futbolístico que consumir. Y este año será peor, porque el Mundial, tan esperado durante cuatro años, se disputará hasta noviembre y diciembre. El mundo del futbol, entonces, se prepara para llenar las horas de abstinencia con algunas especulaciones y análisis clásicos de este periodo anual.

Uno de los más interesantes, me parece, es la definición del ganador del Balón de Oro, que en esta ocasión será afectado por muchos procesos.

El primero es la metodología y las reglas de elección. La France Football fue particularmente criticada por la elección de Leo Messi como ganador el año pasado, y aunque en lo personal no tengo dudas de que lo merecía, es cierto que los criterios de selección no parecen estar muy claros y se han movido a lo largo de los años, generando incertidumbre y polémica. Al parecer, este año se tiene previsto clarificar, al menos, el periodo que se tomará en cuenta, para valorar los logros de cada jugador.

Otro es un tema nostálgico. Por primera vez, en muchos años, no parece que Cristiano Ronaldo y el propio Messi sean contendientes fuertes al título. Sabíamos hace mucho que sus carreras acabarían, pero es cierto que la rivalidad entre los dos ha nutrido la expectativa por este trofeo tan ansiado los últimos 15 años. Y no estoy diciendo que ellos no formarán parte de la competición en el futuro, solo que parece que, por primera vez desde 2008, sus competidores pueden alcanzarlos y superarlos. Además, en el horizonte no se ve una pareja de competidores tan interesante que los sustituya de momento. Entre tanto, todos trataremos de adaptarnos al cambio generacional y los nuevos aires que traiga el futbol mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Lo que sea que pasa en Madrid

Es momento entonces de iniciar la quiniela: para mi hay tres contendientes claros; el primero es el francés Karim Benzema; a su favor diremos que sostuvo en sus espaldas a un Real Madrid dubitativo por lapsos y que no solo con sus goles oportunos, 27 hasta ahora, también con sus asistencias y liderazgo dentro del terreno de juego, lo condujo a lograr su título de liga número 35. Otra cosa que para mí es importante de Benzema es que, tras estar muchos años a la sombra de CR7, y tras algunas temporadas sin lucir para su equipo, parece ahora estar en el mejor momento de su carrera, haber alcanzado una especie de estado de gracia. Creo que si el equipo blanco se hace con la Champions este año será casi imposible negarle el galardón.

En un caso similar se encuentra el polaco Robert Lewandowski, centro delantero del Bayern München y de la selección de su país. No solo ha sido protagonista en la discusión sobre el Balón de Oro en los últimos años, sino que parece haber un acuerdo unánime sobre qué hubiera ganado la edición 2020 si esta no se hubiera suspendido. Con 35 goles hasta ahora en la Bundesliga, Robert es el líder en ese departamento, muy lejos de su inmediato perseguidor, Patrik Schick, que tiene 24, y del joven noruego Erling Haaland, que cuenta con 22.

Lewandowski es una máquina de hacer goles, y los hace de todas formas y manufacturas, además colabora con el juego de conjunto, ya que cuenta con una técnica depurada de golpeo de balón y una inteligencia táctica increíble. También, como para Benzema, el factor decisivo puede ser la Champions, porque, que el Bayern haya abandonado prematuramente el torneo, puede pesar mucho en la definición final.

Para completar la terna pondría el nombre del joven francés Kylian Mbappé. En este punto es más realidad que promesa en el futbol de su país, en el que aún juega. Tiene ya una Copa del Mundo en su haber y tuvo una temporada de ensueño con PSG, eclipsando a Neymar Jr. y a Lionel Messi. Es líder de goleo y de asistencias en el torneo local, y más allá de eso, brilló con luz propia en los juegos de la liga francesa, demostrando que está ya para nuevos retos, en ligas más importantes. Además, la complicada y prolongada trama sobre su permanencia en el PSG o, su llegada al Real Madrid, han tenido su nombre en todos los periódicos, noticieros y debates de aficionados a lo largo del año, algo que creo, todos agradeceremos que se acabe pronto, ya sea que se vaya o se quede.

¿Sus pronósticos son los mismos? ¿Difieren mucho? Aún faltan piezas en el tablero que caerán pronto, entre tanto, con la casa abierta vamos anotando las apuestas y nos veremos en unos meses con la decisión final.

POR GUSTAVO MEOUCHI

COLABORADOR

@GUS23258924

SIGUE LEYENDO

Soñemos

Dos caras de una moneda

PAL