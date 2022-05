4T arrebata a México de la tecnología

La autodenominada Cuarta Transformación ha alejado como nunca a México de la discusión y avance tecnológico global. En lugar de estar impulsando industrias de innovación y desarrollo, como el software especializado, la inteligencia artificial, el desarrollo de la nube de datos, las telecomunicaciones bajo el estándar 5G, la tecnificación del campo, el aprovechamiento de las energías limpias, y otras áreas de avance tecnológico, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha arrojado al país a una discusión centrada en la clarificación de los derechos de propiedad sobre los activos básicos, no sobre su aprovechamiento ni desarrollo.

Cada semana hay ejemplos de esta brecha mexicana, que se ensancha frente al mundo. Ayer, por ejemplo, se supo que la empresa petrolera Talos Energy ha puesto en pausa una demanda tipo arbitraje internacional contra Pemex, por la disputa que sostienen ambas para la explotación del campo petrolero Zama, que tiene 850 millones de barriles de petróleo equivalentes. Esto puede ser una buena noticia, porque las empresas podrán ponerse de acuerdo sobre quién explotará ese campo de aguas profundas.

Pero lo que debemos recordar es que ese diferendo legal ni siquiera debió existir, por el simple hecho de que Talos ya tenía un pie dentro del proyecto. Fue la 4T quien lo empantanó.

Y ocurre lo mismo en otras materias. La discusión sobre el litio, y la reciente ley que “garantizó” que sea un recurso para los mexicanos, se detuvo ahí, en hacer sentir bien a la proporción de ciudadanos que piensa que basta con saberse dueños del recurso, aunque no se tenga la menor idea de cómo aprovecharlo. Como puede verse, tras la aprobación de la ley minera hace un mes, ya no hemos sabido nada sobre el proyecto de explotación o la tecnología y la inversión destinada a ello. Lo únicamente importante para mucha gente es que fuera “nuestro”.

En materia de desarrollo tecnológico, son las empresas las que están empujando el avance de México, no el gobierno. Es más, ni siquiera ante necesidades urgentes, derivadas de la propia política gubernamental, el gobierno lleva una batuta cantante, como con la famosa vacuna Patria, que ha tardado una eternidad en desarrollarse; o el famoso herbicida sustituto del glifosato, que supuestamente iba a desarrollar el Conacyt.

NEUCHATEL

Esta tarde se inaugurará la escultura The Eye of Mexico en el corporativo Neuchatel de la firma Hines, encabezada por Jeffrey C. Hines. Se trata de una atractiva escultura con inteligencia artificial que “interpreta el sentir y vibra de la Ciudad de México”.

ACUARIO

Lo ocurrido con el Acuario de Veracruz, por órdenes del gobierno de Cuitláhuac García, suena totalmente a una expropiación. Ahora lo administrará el gobierno a través de la Procuraduría de Medio Ambiente. ¿Mejorará?

CATEM SE ALÍA CON EL SINDICALISMO ALEMÁN

Esta alianza permitirá atraer mayor inversión de empresas alemanas a México, tomando en cuenta la mano de obra calificada de las y los trabajadores mexicanos; y en particular el compromiso permanente de CATEM con la capacitación de sus afiliados Berlín, Alemania.- Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores mexicanos que laboran en empresas alemanas en nuestro país, el Secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, sostuvo encuentros con líderes sindicales y empresariales de Alemania.

Acompañado por el Embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, tuvo una reunión de trabajo con Christoph Hahn, Secretario de Asuntos Internacionales de IG Metall, el sindicato individual alemán, con una membresía de más de 2 millones de trabajadores.

Durante el encuentro se destacó la importancia de que las empresas vayan de la mano con los trabajadores mexicanos y alemanes, sin importar en el país, región o lugar del mundo en el que se encuentren. Haces Barba manifestó que la movilidad laboral requiere de que la acción sindical llegue a cualquier parte del mundo. Es por eso que CATEM, junto con IG Metall, se comprometieron a establecer una alianza” para afrontar juntos los retos actuales.

En otra reunión de trabajo, el líder de CATEM, Pedro Haces Barba, visitó al Dr. Mark Heinzel, Director para América del Norte de la Asociación de Cámaras Industriales y de Comercio Alemanas (DIHK por sus siglas en alemán), que agrupa a la Confederación

Alemana de las Cámara de Comercio e Industria agrupa a las 80 Cámaras de Industria y Comercio de Alemania y a 120 ubicadas en el extranjero por lo que representa al vocero empresarial más importante con el gobierno federal de Alemania.

También se sumó con ellos, Rafael Haddad, Director General para América Latina de la Economía Alemana (BDI), quien representa a 40 asociaciones de la industria y servicios relacionados en Alemania.

Los líderes alemanes, reconocieron que al igual que en México, el sistema tripartita unido, es la clave para mejorar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.

En ese sentido, se comprometieron a promover el empleo en Alemania y México. “Los sindicatos deben proteger a los trabajadores con empleo y al mismo tiempo generar las oportunidades para los que no tienen”, aseguró Haces Barba.

MAAZ