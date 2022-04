Una columna falsa, aun siendo verdadera

Hoy, mis queridos amigos cibernautas y lectores, voy a abordar un tema que al mismo tiempo nunca mencionaré. Es decir “aquello que ustedes entiendan será cosa suya”, porque de mi boca nunca saldrá ninguna palabra transgresora por lo establecido por el INE para estos días de guardar, casi tan religiosamente o más que los de Semana Santa.

Y resulta que tanto brinco y sombrerazo salen sobrando. Toda la polarización pareciera responder a que estamos frente a un hecho “inusitado”, pero me van a perdonar mis derechairos, este ejercicio existe desde mucho antes de la 4T… con decirles que en la Grecia antigua ya se conocía esta figura y hasta se aplicaba.

Eso sí, no sabemos si allá también se aplicaba la mentada Ley seca. ¿Por qué? Pues porque en la democracia indirecta o representativa, “los representantes y gobernantes de las personas son elegidos por los ciudadanos y estos representan o gobiernan por un período específico de tiempo”. Y esto quiere decir que si no estás cumpliendo en un puesto de gobierno, como en cualquier otra chamba, puedes terminar de patitas en la calle, porque tu jefe (en este caso tus muchísimos jefes, es decir, tus gobernados), así lo decide.

Y si vemos esta situación, por ejemplo, en Argentina, el asunto que hoy “no debe mencionarse”, no está previsto en su Constitución, pero algunas de sus provincias lo reconocen desde por ai’ de ¡1957! Ya llovió. Y no la hagan de tos porque no sólo países mal parados ante los gringos son quienes lo practican. Me refiero a Bolivia, que lo usa desde 2009. ¡O Venezuela! También lo conocen y utilizan en Canadá (desde 1995). En Suiza no es legal a nivel federal, pero seis “cantones” (algo así como sus estados) sí lo aprueban. Ecuador, desde 2008.

Y en México se consideró a nivel federal hasta 2019. Sin embargo, a nivel local los habitantes de Yucatán lo contemplaban desde 1938. Alegan que esto es como preguntarte si quiere seguir casado con la mujer que ya está casado. En países como Brasil, hasta para esos asuntos amorosos ya tienen leyes. El contrato matrimonial tiene una cierta duración y cada tres o 10 años se presentan los contrayentes y deciden si se renueva el contrato o ai’ muere. En el estado de California, esto no es nada extraño. El 14 septiembre pasado tuvieron un juicio de estos. Tal vez el más famoso en su historia fue el de 2003, donde la población, sin más miramientos, mandó a Gray Davis a la chanclada y fue reemplazado por Arnold Schwarzenegger, alias ¡el goberneitor! Ahora bien, Córdova y Murayama deberían poner manos a la obra y no a regañadientes. Es su obligación y no andar expresando sus preferencias. El árbitro de un partido puede irle a tal o cual equipo de fucho y, no obstante, en la cancha debe mantenerse imparcial. ¿Me están leyendo, inútiles? Así que en unas 72 horas vayamos a hacer aquello de lo que no podemos hablar.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL