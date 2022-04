Bridgerton 2: Otro éxito de Shondaland

Después del éxito de la familia Bridgerton regresa a Netflix la famosa serie de la que todo el mundo habló, pero ¿Acaso logra el mismo impacto que la primera temporada?. Pasen a leer y ojo ha varios spoilers por si no la han visto.

Hace poco más de un año cuando estaba en todo su apogeo la serie Bridgerton, escribí sobre ella y el éxito de la misma. Obvio no podía dejar de hacerlo de nueva cuenta ahora que se estrenó la segunda temporada porque para variar y no perder la costumbre con todo lo que hace Shonda Rhimes, se volvió tendencia en redes y todo el mundo habla de ella, aunque para mi gusto no alcanza a despuntar como lo hizo su antecesora y creo yo que uno de los grandes defectos de la serie en esta ocasión es la falta de sexo. No me juzguen, no tengo ningún problemita del que quiera platicar, simplemente me parece que así como en su momento fue tremendamente exitoso el libro Cincuenta Sombras de Grey y por lo tanto, la adaptación cinematográfica, es que creo que esta segunda temporada no alcanza el éxito de la primera porque se tardaron tanto en hacer que el romance entre el Vizconde de Bridgerton y Kate Sharma cuajara, que al final me quedé como con coitus interruptus, es decir, me faltó más.

Hay que decir las cosas como son porque lo más sencillo para no meternos en problemas sería alabar o destrozar la serie. Lo primero que debo comentar es que aún no supero que el Duque de Hastings no apareciera en esta segunda temporada. Creo que sigo muy molesta y un tanto decepcionada del actor Regé-Jean Page, a quien siento, se le subió la fama al monte y quiso volar más alto alejado por completo del proyecto que lo puso en el foco. ¿Y todo para qué, como diría Intocable? Para filmar Calabozos y Dragones, o The Gray Man con los Hermanos Russo. ¿Válido? Sí. ¿Cuestionable? Mucho. Sobre todo porque me parece que el actor aún podía dar mucho para la serie, aunque tengo entendido que la verdadera razón por la que no

quiso aceptar continuar con el proyecto es porque argumentó que su personaje ya había dado de sí y la oferta inicial había sido por una temporada. Por otro lado, algunas versiones indican que la realidad es que tuvo diferencias creativas con Shonda Rhimes, productora y creadora el seriado (con quien se rumora, también Patrick Dempsey tuvo grandes enfrentamientos y

por eso dejó Grey´s Anatomy). Y es que al parecer al actor le pareció poco llevar un papel secundario en esta segunda temporada pues desde antes ya se sabía que el proyecto se basaría en la adaptación del libro de Julia Quinn El Vizconde que me amó, en donde el protagonista es Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la famosa familia. Una parte de mi corazón estaba muy molesta con Regé-Jean y otra le aplaude que no se dejara comprar (porque le ofrecieron un dineral para quedarse en la serie) y defendiera su postura para seguir creciendo en la industria. Ya el tiempo decidirá si tiene los tamaños para sustentar su carrera.

Dicho lo anterior es que creo que Shonda tenía frente a ella un gran reto de mantener la atención y tensión indicada hacia este proyecto que arrancaba con la nostálgica pérdida de uno de los protagonistas clave. Y la verdad es que logró hacerlo muy bien al poner como su siguiente estelar al actor Jonathan Bailey, quien interpreta al Vizconde de Bridgerton y más acertó aún en la contratación de la actriz Simone Ashley como Kate Sharma, porque la química entre estos dos actores pocas veces se repite en la pantalla y en ese sentido fue un acierto. Lo que no me gustó es que nos la hicieran tanto de emoción para que se diera la relación entre ellos y apresuraran todo para los últimos 5 minutos de la serie. Y sí, coincido con los fans y su molestia por no haber visto una boda fastuosa y de ensueño entre estos dos personajes. Perdón pero ahí si la regaron porque al final del día, una serie como Bridgerton funciona como telenovela en donde si o sí, tiene que haber una boda. Pero bueno, la realidad es que la gocé y me la eché en maratón en pijama todo el día. Así es que les deseo que gocen tanto como yo.

Sigue leyendo:

¿Qué pasará con Will Smith?

Northman: Lo mejor del año

Eiza a la conquista de Hollywood