Sobre Besos y estrofas

Hace un par de días, entre los garabatos de mi libreta, encontré arrinconada la palabra "amoratados". Se trata de una configuración de letras que habla por sí sola, como se supone que un beso debe hacerlo. Cuenta que el amor ata a dos personas al mismo tiempo que dibuja moretones sobre ellos.

Amor-ata-dos. Las especulaciones que se asoman en la punta de mi lengua al pronunciarla, me recuerdan a uno de mis poemas favoritos, Besos de Gabriela Mistral.

Ganadora del premio Nobel de Literatura en 1945, la poeta chilena expone las contradicciones del amor, cuestiona el acto del beso mientras su pluma grita entre versos, ¿por qué amamos a quien amamos? ¿Por qué hemos convertido el beso en un símbolo de afecto? La acción misma pasa a segundo plano, ella sólo busca la respuesta al por qué lo hacemos.

Las estrofas de la escritora enfrentan con crudeza las fuerzas del amor y el odio. Asimilan que uno no escoge a quién ama y de quién se enamora. Debido a que eso requiere un poder del que los mortales no prescindimos. Desde su punto de vista, esto presenta una condena eterna en la que nos vemos obligados a enfrentar las olas y/o tormenta del amor.

La autora redefinió la educación en Chile y colaboró con proyectos formativos en México, especialmente en Chiapas. Desarrolló su escritura desde una perspectiva humanista. Usó la poesía como herramienta de protesta social para retratar a la mujer y criticar el rol al que es sometida.

Se cree que negó abiertamente ser feminista porque en esa época el movimiento pertenecía a la clase alta, y para ella, el feminismo debería ser de todas. En sus obras aboga por los derechos humanos y visibiliza la falta de sororidad y empatía. Como menciona la poeta Elena Medel: “Tú no te sientas a escribir un poema feminista. Te sientas a escribir un poema y de un modo inevitable tu conciencia se filtra en esa escritura”.

La poesía es movimiento, pervive de manera individual e impacta de manera colectiva. Cuestiona los valores de la época y la sustancia de los cimientos. Por esto, se ha convertido en una gran herramienta de apoyo para el feminismo,porque permite alcanzar la conciencia de los lectores y abrir debates públicos sin que dejen de ser cercanos. Como los besos, representa conexión, unión, fuerza. En ocasiones, funge como medicina.

Así como este género literario pretende ordenar y retocar las fracturas del mundo, pareciera que hoy vivimos en una sociedad donde es necesario nombrar días para todo. Existe el Día de tocar el ukelele, el Día Internacional de hablar como un pirata y el Día de limpiar el escritorio. Me pregunto si esto es síntoma de que vivimos con una monumental carencia de significado. Quizás como expresa Mistral acerca del amor y el contacto humano, la mera acción de hacer o celebrar algo no importa si no hay un por qué lo suficientemente fuerte para respaldarlo.

Puede que hoy sea el Día Internacional del beso, pero para mí es también la ocasión perfecta para recordar y conmemorar a esta mujer que descubrió otras maneras de usar la boca. Que tatuó la historia con palabras valientes y lipstick morado. Que representa la viva imagen de los valores que necesitamos hoy en día: justicia, empatía, educación y sororidad.

Por María Milo

BLOG: www.mariamilo.mx

Ig: @mariaamilo

MAAZ