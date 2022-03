El estado debe arrebatar a la IP control y manejo de eventos deportivos

El estado mexicano debe intervenir y arrebatarle a las autoridades deportivas el manejo y control absoluto de los clubes, partidos de futbol, seguridad en los estadios y las barras deportivas.

¿Con qué criterio Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, sigue dando aire a las barras deportivas? ¿Por qué sancionarlas solo impidiendo el ingreso a los estadios de las barras de los equipos que sean visitantes? ¿Por qué no desaparecerlas definitivamente cuando hay indicios de la infiltración del crimen organizado? ¿Por qué tienen que decidir esas autoridades si se suspendía o no la jornada 9 del futbol y no el Estado?

Vean el criterio: hoy van a eliminar probablemente a los Gallos Blancos del futbol, pero le dan vida a las barras que son el verdadero peligro, no los futbolistas que se quedarán sin trabajo, además de que ya recibieron amenazas de muerte.

Por eso celebró el acuerdo de una propuesta presentada ayer en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y que por primera vez logró un acuerdo unánime de todos los partidos para instalar una mesa de trabajo respecto a lo acontecido en el Estadio Corregidora.

En 2014, el Senado aprobó una iniciativa precisamente de la Cámara de Diputados para regular a las barras. Las medidas preventivas para erradicar la violencia en los partidos de futbol contempla hasta cuatro años de cárcel a quien incite o genere actos vandálicos, también crear un padrón de los integrantes de las barras, así como coordinación y capacitación a los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno y cada club, pero todo es letra muerta.

Lo sucedido el sábado puso en su lugar a cada una de las partes que tienen responsabilidad desde antes y durante los eventos deportivos: al club que incumplió las disposiciones (no hay registro de su barra, contrataron a miembros de seguridad el mismo día por 300 pesos), el Congreso no le dio seguimiento a su proyecto aprobado en 2014, las policías descoordinadas y podemos seguir enlistando vicios y vacíos.

Pero no solo es en ese estado, ¡eh! Lo mismo ocurre en cada club, en cada entidad federativa. Necesita el Estado ponerle un hasta aquí a la industria deportiva y asumir las riendas para que nunca más un evento se vuelve a salir de control.

Este martes, los líderes de los grupos parlamentarios van a firmar el acuerdo para agendar el plan de trabajo que contempla las comparecencias de Mikel Arreola, presidente de la Liga Mx, así como a John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, así como de los dueños de los equipos de futbol.

“No se puede autorregular la Liga Mexicana de futbol”, dijo Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, autor de la propuesta presentada en la Jucopo.

GERTZ PONE A PRUEBA AL SENADO

Estará a prueba la independencia del Congreso y de los senadores de la República, únicos facultados para aprobar a quien sea el titular de la Fiscalía General de la República y únicos facultados también para removerlo. Será interesante conocer los criterios de cada coordinador parlamentario sobre la intervención de Alejandro Gertz Manero, de acuerdo con audios divulgados en los medios, en la actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para favorecerlo con el encarcelamiento de su sobrina política a quien acusa de haber asesinado a su hermano, pero cuyos procesos para mantenerla en la cárcel son débiles jurídicamente. Lo que llama la atención es que están valorando una comparecencia no una remoción pese al escándalo.

UPPERCUT: El Zócalo parece que tiene dueño. Las mujeres no podrán llegar a la plancha en la movilización de este miércoles con motivo del día Internacional de la Mujer. Solo un grupo de la sociedad cree merecerlo.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL