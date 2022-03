No “token” mis activos digitales: Lo que los NFTs representan para la ciberseguridad

Seguro has oído hablar de los NFTs. Es un concepto que ha llegado a revolucionar al cibermundo y la manera en la que protegemos la información. NFT quiere decir non-fungible token, en otras palabras, es un token criptográfico no fungible que representa un activo digital, normalmente obras de arte, música, videos, etc. Lo que los ha vuelto tan populares es la capacidad que tienen para definir los activos de forma única e intercambiable al mismo tiempo que proveen autenticidad y propiedad, lo que significa que puedes comprar una obra de arte con una huella única. Estas características vuelven a estos tokens un activo extremadamente deseable y los convierte en una forma de compraventa de arte digital. Pero ¿qué papel juegan en la ciberseguridad?

Los NFTs, además de representar arte, también son un método para rastrear otros objetos importantes como casas o autos, creando una capa extra de seguridad sobre dichos activos. Igualmente, otorgan a las empresas una manera de crear un sistema que les permite almacenar y transferir sus activos digitales de forma más segura.

Los NFTs se basan en la tecnología blockchain y en la criptografía, por lo que traen con ellos algunos de los beneficios de seguridad que aportan estas tecnologías. Por ejemplo, el blockchain se usa para cifrado de alto nivel y permite a las personas usuarias almacenar información de manera decentralizada, distribuyéndola de tal forma que se vuelve más difícil para cibercriminales acceder a ella. Los NFTs pueden generar registros de transacciones no modificables a través de firmas digitales y servicios de mensajería cifrada.

Sin embargo, como todo, los beneficios de los NFTs vienen acompañados de riesgos de seguridad. Las mayores preocupaciones que surgen del uso de los tokens no fungibles incluyen el riesgo de las plataformas centralizadas y la falsificación de tokens. Las transacciones que se realizan en plataformas centralizadas aumentan el riesgo de un ataque a los activos digitales, pues cualquier vulnerabilidad de la plataforma significa mayor riesgo a todo lo que está dentro de ella.

En segundo lugar, la falsificación de obras de arte es muy similar al phishing. Cibercriminales pueden crear NFTs falsos con nombres en los que son sumamente parecidos a los originales y solo cambian una letra o añaden algún número. Así como en el phsihing, es fácil que caer en el engaño por lo que las recomendaciones básicas de ciberseguridad y anti-phishing deben de tomarse en cuenta al llevar a cabo transacciones por NFTs.

Es importante recordar que cibercriminales están siempre en busca de blancos. En Metabase Q queremos siempre proteger lo que es importante para ti y contamos con soluciones de seguridad que se adaptan a tu negocio. Además, contamos con iniciativas de educación y concientización que te ayuden a prevenir estas amenazas. ¡Cuando tu seguridad funciona, tu futuro funciona!

POR FERNANDA OLIVEROS

