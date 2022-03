“AMLO confunde la crítica con golpismo”

Guillermo Valdés Castellanos sonríe ante el solo planteamiento de la pregunta. No es para menos. A fin de cuentas, ¿cómo es posible que se espíe al mismísimo fiscal General de la República y se le exhiba como ocurrió, con Alejandro Gertz Manero?

– Es alarmante, pero pues también da risa –responde el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– porque en realidad el problema que tenemos es la existencia de cada vez más sofisticados aparatos y tecnologías para el espionaje, y la facultad legal que tienen varias dependencias del gobierno para poder adquirirlos y utilizarlos no ha estado acompañada de un diseño legal e institucional serio de control. No hay quién controle.

Y en un sistema político autoritario, sin este tipo de controles, es muy frecuente que se utilicen para fines personales, para espionaje político. Por eso no sorprende que, dentro de la misma Fiscalía, al parecer, según el dicho del fiscal Gertz Manero, es que lo espiaron desde la propia dependencia que él dirige.

Distintos temas asoman en la charla. ¿La posibilidad de un “golpe blando” en marcha, como denuncian desde el gobierno de la 4T? Valdés Castellanos lo niega rotundamente:

– No, yo creo que aquí el Presidente está confundiendo crítica y oposición con golpismo, y está muy lejos. El golpismo blando –se habla como de una especie de insurrección suave y sin violencia que prepara un Golpe de Estado–, no hay tal, no hay “golpes blandos”. Con críticas no se cae ningún gobierno. Se cae con la gente en la calle y con el apoyo del Ejército. Y aquí el Ejército está del lado del gobierno. Yo creo que es una manera de confundir la realidad, de lo que es la crítica que mucha gente le ha hecho al gobierno del presidente López Obrador, con un movimiento de golpismo que no tiene ningún fundamento. Nada qué ver.

Lo que el analista sí ve como un riesgo para la gobernabilidad –y eso cae dentro de las agendas de riesgo de seguridad nacional– es el construir una sociedad polarizada y dividida. Gobernar una sociedad con este nivel de división, de encono, de polarización e incluso entre algunos grupos de odio muy grande; eso dificulta mucho la gobernabilidad.

Lo hemos visto en EU –apunta– (Donald) Trump se fue, pero la sociedad estadounidense quedó profundamente dividida y ve las dificultades que tiene Joe Biden para hacer pasar una agenda y para tratar de reconciliar al pueblo.

“Nosotros vamos rumbo a un escenario parecido en 2024 –advierte Guillermo Valdés–. Gane quien gane, va a haber una sociedad dividida y muy polarizada, y eso va a dificultar la tarea de gobierno de cualquiera que sea el Presidente a partir de 2024”.

Acerca de las inquietudes externadas por distintos funcionarios de EU acerca de lo que sucede en México, comenta:

– Estas cosas no se dicen públicamente, pero yo sí creo que hay mucha preocupación tanto en la embajada de EU aquí, como en el Departamento de Estado y en la misma CIA, por el rumbo del país: la suma de una política de seguridad que los afecta a ellos directamente por el flujo del fentanilo y las otras drogas; la reforma eléctrica y otras medidas económicas que frenan el crecimiento de México y que entorpece de alguna manera su crecimiento; la deriva autoritaria del gobierno…; si vas juntando todos estos datos, sí hay preocupación en EU y deben estar elaborando escenarios sobre si es posible o no, que hubiera un proceso de mayor desestabilización, de revueltas, de inconformidades en 2024.

“Ponle tú que pierda Morena en 2024, ¿te imaginas la reacción? ¿O que se instalara un gobierno más autoritario?”, inquiere.

GEMAS: Obsequio del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme: “Quiero hacer un llamado respetuoso a las y los priistas: no participemos en la farsa que se pretenda montar el próximo 10 de abril”.

