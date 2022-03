La crisis del Dr Jekyll y Mr. Hyde de la oposición

Los conocemos como una especie de Dr. Jekyll, intentando al menos conducirse siempre dentro de una corrección política que convirtieron en arma ante lo que consideran el enemigo a vencer: el gobierno de López Obrador y todo lo que representa. De tanto en tanto, no pueden evitar que sin poción mediante, les salga el Mr. Hyde del racismo, clasismo y corrupción que los define, aunque generalmente lo ocultan bajo una versión edulcorada que abraza causas moralmente indiscutibles, como la preocupación por el medio ambiente, el feminismo, los derechos humanos, las que usan en todo momento acompañadas de una alta cantidad de infodemia y distorsiones escandalosas de la realidad.

Pero aún quienes tienen claras las reglas de la corrección política, exhiben su verdadera naturaleza. Porque todo va muy bien con el respeto por el otro o la exigencia de derechos, siempre que en ellos no entren pobres y morenos, mucho menos si son muchos, no vayan a ensuciar el paisaje. ¿Medio ambiente? Sólo si se trata de golpear al adversario, pero no los pongan a denunciar a mineras contaminantes o explotadoras, refresqueras que se chupan toda el agua, empresas inmobiliarias o turísticas millonarias de cuyos dueños son compadres. Ahí sí no. ¿Feminismo? Lo mismo, se suben al tren si es para hacer estallar el centro de la ciudad, de ahí hacia adelante da igual si las mujeres tienen derechos reproductivos o económicos. Eso qué. ¿Derechos humanos? Hablan de los muertos sin contexto, concentran la idea del poder en el presidente y no mencionan ni de broma a narco gobernadores u otros actores de poder activos que pagan voceros particulares en televisión, o de su colusión con empresas trogloditas, cuyos matones a sueldo hacen pasar por “sicarios de un narco incontrolable”. Más aún, destacan que en EU, desde donde financian campañas desestabilizadoras, están escandalizados con nuestra violencia, cuya fuente es el presidente.

Pero el trastorno de Dr. Jekyll y Mr Hyde de la oposición está en crisis desde que se anunció la inauguración de la primera obra emblema del gobierno que detestan y enfrentan. A falta de argumentos afloró como nunca el malvado Mr. Hyde que convierte en enemigo también a la población que en secreto desprecian al tiempo que buscan convencer. Mal cálculo hicieron, además, cuando tras la inauguración que fue empalmada con la declaratoria de Texcoco como área natural protegida, lanzaron a un grupo de artistas que por generación espontánea fueron presentados como activistas ambientales contra el Tren Maya: muchos tenían a flor de piel el enorme silencio de organizaciones defensoras del medio ambiente frente a la destrucción de Texcoco por el negocio del NAIM y la persecución a sus verdaderos defensores.

Con un ridículo tras otro la única pregunta que se abre es si en las siguientes batallas dejarán prevalecer a un Mr. Hyde que indigna y repele a una mayoritaria proporción de la población, mantendrán las formas con el Dr. Jekyll, o, como ahora, se les hará bolas el engrudo.

POR AZUL ALZAGA

PERIODISTA

@AZULALZAGA

