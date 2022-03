Doña Cuquita demanda transmisión por pintarla como un cero a la izquierda

DOÑA CUQUITA DEMANDA LA TRANSMISIÓN DE LA SERIE DE VICENTE FERNÁNDEZ PORQUE A ELLA LA PINTAN COMO UN CERO A LA IZQUIERDA EN LA VIDA DEL CANTANTE

Es obvio que Doña Cuquita demanda y no quiere que se transmita la serie pues a ella la pintan como un cero a la izquierda en la vida de Vicente, una mujer que no toma una sola decisión y obedece ciegamente al marido. A Vicente Fernández Jr. lo describen como un cantante sin gracia ni talento y con adicciones, que gasta el dinero del papá en mujeres. Mientras que al hijo del medio, Gerardo, quien administra el dinero de su padre, lo ponen en la serie como un hampón; y aunque al Potrillo en la serie lo ponen como el mejor hijo, el más guapo y el más exitoso, también lo ponen como borracho y ninguna mujer aguanta eso.

PIERDE LA DEMANDA LA FAMILIA FERNÁNDEZ Y LA SERIE SE SIGUE TRANSMITIENDO

Independientemente de las demandas que pusieron los familiares de Vicente Fernández, salió un amparo que indica que no pueden impedir que se transmita la serie de don Chente.

EL PRODUCTOR REYNALDO LÓPEZ ACUSA A VICENTE FERNÁNDEZ DE INTENTAR DESTRUIR LA MÚSICA RANCHERA EN MÉXICO

Reynaldo López, productor de la Parodia, aseguró que Vicente Fernández en vida casi acaba con la industria ranchera, pues a pesar de que en México un cantante de ranchero en cada hijo te dio, el prohibía a otros cantantes vernáculos cantar en los palenques donde él se presentaba o vetaba al Palenque o al artista que lo imitara.

En mi experiencia con la Familia Fernández, yo nunca sentí majadero ni prepotente a Vicente Fernández, por el contrario, conmigo siempre fue amable y encantador al igual que Vicente Junior y el precioso Potrillo.

Lo que es cierto es que Olga Wornat tiene la libertad de expresión y su libro es impecable y al estar la serie basada en dicho libro es maravillosa.

ROMINA MARCOS AUNQUE TE QUEJES DE QUE LA MAYORÍA DE LAS CANTANTES Y ACTRICES SON GUAPAS Y FLACAS, ESO NO VA A CAMBIAR PORQUE EL MUNDO PIDE DIVERSIDAD PERO NO INCLUYEN MORENOS, NI MUJERES NI DISCAPACITADOS

Romina Marcos se va contra la industria de los espectáculos, porque el estereotipo de las actrices y cantantes es que en su mayoría son guapas, delgadas, sin tatuajes ni piercings.

Los negocios son eso, negocios, y hay un estereotipo de belleza en el medio del espectáculo, así como cada negocio tiene sus estereotipos, y si quieres tatuarte la rodillita o las uñitas de los pies y atragantarte todas las donas, nadie te lo impide pero no te van a aceptar fácil en la industria. La sociedad es prejuiciosa y como te ven, te tratan, y aun cuando saquen leyes, los racistas no van a cambiar, a palos aprenden a quedarse callados y a no poner cara de fuchi, pero aun si la mayoría pide a gritos diversidad, no ponen a personas morenas ni a mujeres ni a discapacitados ni a feos porque somos roñosos.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ