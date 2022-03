¿Alito para presidente en 2024... y el PRI?

Sonora carcajada arrancó a más de uno la propuesta de Cristina Ruiz, dirigente del sector popular del PRI, para que Alejandro Moreno Cárdenas se convierta en el candidato del tricolor a la Presidencia de la República en 2024.

Emocionada por la celebración del 79 Aniversario de la CNOP, la diputada mexiquense dijo que, así como dirige al partidazo, Alito debería encabezar los destinos de México. Muchos pusieron los ojos de plato, porque el Revolucionario Institucional, dicen otros priistas, está de cabeza. El campechano lo sabe. En varias reuniones con la cúpula del partido ha reconocido que no las tiene todas consigo, al grado de decir que no está en su ánimo buscar la silla presidencial en las próximas elecciones.

El diagnóstico es claro: los 32 comités estatales del PRI, y más los municipales, están en completo abandono.

Muchos se quejan de que a Alito no le interesa la militancia. Sólo atiende y respalda a la gente que está en su burbuja.

Lo que tanto criticaba de los anteriores dirigentes es lo que hace; razón por la que hasta los gobernadores priistas están sacando las manos de la elección de candidatos, como ocurrió en Hidalgo y Oaxaca, de cara a los comicios del próximo 5 de junio.

Por ejemplo, la designación de Carolina Viggiano como abanderada de la coalición PRI, PAN y PRD, fue contra la voluntad del gobernador hidalguense Omar Fayad. Algo parecido a lo que pasó en Oaxaca, en donde Moreno Cárdenas impuso a Alejandro Avilés como abanderado, a contracorriente del mandatario Alejandro Murat.

Este caso llama la atención porque Avilés fue operador electoral del exgobernador Ulises Ruiz, adversario de los Murat.

Es decir, en ambas entidades impuso a personajes opuestos a los priistas número uno de las plazas. A pesar de eso, tanto Murat como Fayad han dicho que pelearán para que el PRI retenga ambos gobiernos, algo difícilmente de alcanzar si nos atenemos a lo que dicen las encuestas, que dan como ganadores a los candidatos de Morena.

Lo cierto, sin embargo, es que detrás de la decisión de los gobernadores priistas está la certeza de que la elección no será fácil y, frente a una eventual derrota, el único responsable será Alejandro Moreno, a quien todavía sus más cercanos, como Cristina Ruiz, obnubilados, lo miran con posibilidades de ser el candidato presidencial de 2024. Están viendo y no ven.

Terminó el Parlamento Abierto para “escuchar” a los expertos antes de la aprobación de la Reforma Energética y la oposición no ha podido unificar criterios sobre el sentido de su voto. En el caso del PRI, sus diputados federales no saben nada. Es fecha en la que su coordinador, Rubén Moreira, y su líder nacional, no les han hecho saber el sentido de su voto.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Lo que hace que la ingenuidad sea tan agradable, es que no puede durar mucho”.

