EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS: FUEGO CONTRA AZUCENA; LÓPEZ DÓRIGA; PARLAMENTARIOS EUROPEOS.

El fin de semana sangriento ocurrido en Michoacán y Puebla son eventos que palidecen en las informaciones que registran los medios de comunicación ante las estridentes noticias que, al parecer entran y salen, del mismísimo Palacio Nacional.

El comunicado de la presidencia en que calificaron de borregos a los parlamentarios europeos, la verdad fue un doble exceso: al no pasar dicho documento por su ventanilla natural que era la Cancillería, perdió todo su ensamble diplomático y se convirtió en un reto callejero, El otro exceso fue la evidente falta de revisión de la forma en que se redactó dicho documento.

La verdad los parlamentarios europeos no se han caracterizado por tener un interés plausible sobre el desarrollo de la libertad de expresión en el mundo.

Su preocupación por lo que ocurre a periodistas mexicanos es, todo lo indica de esa manera, un respaldo no pedido a lo que externó hace unos días al respecto el Secretario de Estado norteamericano, Antony J. Blinken.

López Dóriga ha respondido de una manera por demás claridosa:

“En lo que va de sus 804 mañaneras al día de ayer, el presidente López Obrador se ha referido a este reportero en 66 ocasiones, siempre atacando, hostigando, denostando.

Primero, refiriéndose a mi compañera Azucena Uresti y su cobertura del 8M, dijo que estaba como Joaquín López-Dóriga, esperando que hubiera enfrentamientos. Luego insistió sobre Azucena, de quien no pudo ni mencionar bien su nombre: Es como López-Dóriga. La tercera fue cuando defendió el amurallamiento de su Palacio; expresó: Porque como diría López-Dóriga, la nota es la nota, y se carcajeó, burlón. Y en la cuarta, al defender el muro de su Palacio, dijo: Si me pongo a ver lo que iba a decir López-Dóriga, y otros dos periodistas, con ellos nunca quedo bien. Ya hace unos días me había dado por finado, como dijo, lo que no le di importancia por ser un error de cabeza. Pero cuatro ataques personales en una sola mañana ya es un asunto que va más allá de un demócrata y lo coloca en otro terreno. Solo le digo: Presidente, usted siga con su ofensiva, yo aguanto eso y más en este y en cualquier terreno. Usted lo sabe.”

MISCELÁNEAS:

1.- Los gobernadores de Michoacán y Puebla se suman a la corte de los “violentos”que encabezan Diego Sinhué de Guanajuato y Alfredo del Mazo del Estado de México.

2.- Fue designado como nuevo fiscal del Estado de México José Luis Cervantes Martínez, quien tiene como recomendación el ser miembro consanguíneo de la familia a la que pertenecen Alfredo Castillo Cervantes; Humberto Castillejos Cervantes y Raúl Cervantes Andrade. ¡Qué bonita familia!

3.- Según la casa encuestadora México Elige en su trabajo de opinión nacional de febrero, los partidos políticos que están en riesgo de perder sus registros estatales después de las elecciones del 6 de junio próximo son, entre los más esclarecidos, el PRI y el PAN, en entidades como Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. El PAN se salva en Aguascalientes y Tamaulipas, pero solamente en esas dos entidades. Y para el 2024, que Dios los coja confesados¡

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

@JLCA007

MAAZ