La necesaria disculpa

El embate de la derecha en nuestro país cuyo rostro mediático en este momento ocupa Loret de Mola (como en otro tiempo fue López-Dóriga) ha tomado como ruta el refrán popular de que “la mentira, cuando no mancha, tizna”, por eso lo que más importaba no era el fondo sobre la casa en que habitó parte de la familia del Presidente, el objetivo principal era dañar la imagen de Andrés Manuel López Obrador. La derecha no lo consiguió.

La estrategia se basó en la espectacularidad para presentar la información más que en datos duros, reales o comprobables. Tomas aéreas, fotografías que aparentaban un extremo sigilo para su obtención, seguimiento al hijo del Presidente y a su pareja, un montaje de sensacionalismo, un anzuelo que hasta periodistas serios mordieron. Durante casi cuatro semanas ensalzaron las políticas anticorrupción de las empresas estadounidenses asegurando el peor de los futuros para la familia del presidente y sin darse cuenta se dieron un balazo en el pie que terminará por desangrarlos.

El vicepresidente de Baker Hughes en México y Latinoamérica, Bob Pérez, inició una investigación con un despacho especialista en materia corporativa, McConnell Group, para corroborar si como se señaló había conflicto de interés, el resultado de la investigación fue negativo. La mayoría de los medios de difusión dieron a conocer la noticia con tan poca fuerza que pudo confundirse con desgano, desilusión o vergüenza. Loret los había engañado y usado.

Pero la derecha no se detendrá, hará todo tipo de intento, maniobra o maroma para insistir en equiparar la mentira de la casa de Texas con los escándalos de corrupción de los sexenios anteriores, particularmente con “La Casa Blanca” de Enrique Peña. Dirán que hasta la justicia de Estados Unidos le ayuda a AMLO. Lo que sea para detener su triunfo en la revocación de mandato.

La prensa mexicana no fue la única en morder el anzuelo, imagine usted la cara de les diputades y dirigentes de Acción Nacional que hace unos días acudieron a la Fiscalía General de la República a denunciar a José Ramón López Beltrán, sí, esos a quienes un transeúnte les grito “ratas homofóbicas” y cuya denuncia tenía a su decir fundamento en lo publicado por Loret de Mola.

El episodio que se abrió al intentar dañar al presidente atacando a su familia, ha generado un prolongado y necesario debate del papel de los medios en la saciedad de nuestros días, el papel de entidades como MCCI, el financiamiento de personajes como Claudio X. González y la imposición de su agenda a una sociedad por la vía de productos comunicativos, pero no necesariamente periodísticos.

En la narrativa tan gustada por la derecha en comparar nuestra sociedad con la de otras latitudes, particularmente con la estadounidense o anglosajona ¿no sería lo más civilizado que Loret de Mola ofreciera una disculpa? ¿No estaría en su derecho José Ramón López o su pareja en denunciarlo por daño moral? ¿O no debería simplemente la ciudadanía darle el peor de los castigos que puede tener un periodista? No verlo, no leerlo, no escucharlo. Usted por cuál optaría.

POR DANIEL SERRANO

