La energía de México ante la guerra

¿Qué tanto podemos confiar los mexicanos en que la guerra de Rusia contra Ucrania no se traducirá en precios de energéticos más elevados o escasez de flujo energético y cortes de energía? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que México está preparado para la contingencia, y avisó que se echarían a andar, a capacidad completa, las plantas hidroeléctricas e incluso las carboeléctricas. También reiteró que el precio de las gasolinas no subirá más que la inflación. No dio más detalles.

Pero si bien son medidas plausibles, aun no queda claro cuál será la ruta para garantizar un abasto continuo y un nivel de precios que no se salga de control. La interrupción en el abasto y la escalada de precios deberían estar en la prioridad número uno de los secretarios Ramírez de la O y Rocío Nahle. No obstante, ésta última parece no comprender cabalmente el riesgo potencial derivado de la guerra, porque el jueves por la tarde presumió que el precio de la mezcla mexicana había alcanzado Dlls. $90.52 por barril.

Al momento de escribir estas líneas ni ella, ni Ramírez de la O, ni el director general de la CFE, Manuel Bartlett, habían especificado algún plan de contingencia al respecto.

En otros países, donde también hay urgencia, ya se toman cartas en el asunto. China se apresuró el jueves a controlar el precio del carbón término para prevenir un exceso de volatilidad. A su vez, Grecia urgió a Francia a convocar a una reunión de emergencia entre ministros de energía europeos para diseñar una respuesta colectiva a la escalada de precios del gas. En el Reino Unido, el ministro de finanzas, Rishi Sunak, está bajo fuego de los consumidores, que piden un subsidio más elevado del que anunció de 200 libras, y que solo cubre un fragmento de la enorme subida de precios del gas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su gobierno instrumentará cuanta medida sea posible para evitar una escalada de precios de la gasolina.

El impacto en la inflación de precios de energéticos más caros en todo el planeta es el riesgo más inmediato que tendrá el gobierno de AMLO. Mientras, la industria también pronostica problemas: Basf, por ejemplo, alertó sobre la escalada de precios, según reportó el Financial Times el viernes.

Este no es un momento sencillo para el sector energético en todo el mundo; pero las reacciones más veloces y los planes más afinados garantizarán con mayor precisión el abasto y contendrán adecuadamente los precios. El gobierno de México debe pasar de la comprensión del problema a la comunicación del plan de contingencia y sus etapas.

HSBC MÉXICO

Además de descartar adquirir Citibanamex, el banco que encabeza en México Jorge Arce se repuso con amplia solvencia del fatídico 2020 al reportar utilidades de operación por $5 mil 145 millones para 2021.

POR CARLOS MOTA

PAL