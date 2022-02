Rusia y Ucrania, ¿la batalla ya comenzó?

Desde hace varias semanas los medios del mundo han inundado sus páginas con análisis, reportes e investigaciones sobre la situación entre Rusia y Ucrania, y si uno será invadido finalmente por el otro. Hablan acerca del incremento en las tensiones en un conflicto geopolítico de larga data y que recientemente ha visto un aumento significativo de tropas rusas en la frontera entre ambas naciones.

De hecho, varios mandatarios, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, e incluso el gobierno de EU, han dado a entender que hay altas probabilidades de que Rusia invada Ucrania, con el fin de evitar que salga de la órbita de influencia militar rusa y se acerque a la OTAN o Estados Unidos.

Las preguntas son muy claras: ¿invadirá Rusia a Ucrania? ¿Escalarán las tensiones hasta convertirse en un conflicto con Occidente? Es difícil saberlo con exactitud. Los hechos demuestran que la realidad es muy distante a la ciencia ficción que algunos medios de comunicación se empeñan en presentar. Moscú, por ejemplo, niega esas especulaciones y acusa a Occidente de estar alimentando un sentimiento antirruso.

Por el contrario, en las calles de varias ciudades rusas no parece vivirse esa tensión.

“No habrá ninguna guerra. ¿Por qué? Porque no creo en los rumores. Putin dijo que no pasará nada, así que no intenten inventarlo”, consideró un pensionado ruso. Otra persona consultada señaló: “Dejé de ver la televisión, todas esas noticias sobre Ucrania, estoy harta. Hablo con mis amigos ucranianos y dicen que todo está tranquilo allí también. Si Putin quisiera iniciar una operación militar en Ucrania, seríamos los últimos en enterarnos, porque en Moscú no se nota esa tensión”, le dijo a la BBC Andrey Kortunov, jefe del think-tank Consejo Ruso de Asuntos Internacionales.

Pero, si esto es cierto, ¿cuáles serían los efectos que ocasiona esta especulación e incertidumbre? Para empezar, los precios internacionales del petróleo se dispararon el viernes pasado a niveles de 2014, presionados por una escalada en las tensiones geopolíticas. Los analistas estiman que los precios del crudo podrían alcanzar los 100 dólares el barril en el corto plazo, y los 130 dólares si hay un conflicto armado, lo que podría acentuar las presiones inflacionarias.

Por lo mientras, el precio del West Texas subió 4.41 por ciento el viernes (93.84 dólares por barril) y el Brent repuntó 3.92 por ciento (a 94.99 dólares), las mayores alzas desde el 6 de diciembre de 2021 y su mayor nivel en más en siete años.

Lo que podría significar el inicio de una escalada de precios en los energéticos y en especial en el petróleo y sus derivados. Ahora bien, lo más importante de este conflicto es que de llegarse a confirmar la pugna militar entre Ucrania y Rusia, muchos serían los actores inmiscuidos en este reacomodo de fuerzas globales, y sería la redistribución de la capacidad gasificadora de Rusia en todo Europa, la que pretenderían las fuerzas occidentales por medio de la OTAN, las que tratarán de afectar de esta manera al capital económico y militar de Rusia en la región.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

