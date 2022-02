En apoyo del Presidente

A quien se le vio muy activa el fin semana fue a Claudia Sheinbaum. En unas cuantas horas, la jefa de gobierno de la CDMX organizó a los gobernadores de la 4T para publicar el domingo un desplegado conjunto en apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y eso que nada debe

Ahora resulta que horas antes de su audiencia, Ricardo Anaya no tuvo contacto con su abogado, por lo que el litigante desconocía los motivos del panista para no presentarse en un juzgado del Reclusorio Norte. Ayer, durante la diligencia, el abogado Eduardo Aguilar dijo que no logró hablar con su cliente, por lo que pidió tiempo al juez para justificar su inasistencia. Cero y van cinco.

A descansar

Nos hacen saber que los senadores están por darse otro puente este fin de semana. Y es que se acordó en la Mesa Directiva, que preside Olga Sánchez Cordero, que esta semana se realicen sesiones los días martes y miércoles, por lo que los legisladores regresarán a sesionar hasta el martes 22 de febrero.



Contra la corrupción

Comprometido con el combate a la corrupción está el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra, por lo que puso en marcha un sistema electrónico de citas, con el que busca poner orden entre funcionarios del organismo judicial y quienes deben acudir a los juzgados a realizar alguna diligencia. ?



Doble filo

Las tensiones entre Rusia y Ucrania, han provocado que la mezcla mexicana de petróleo esté por las nubes. Ayer avanzó 3.23 por ciento, para tocar 89.1 dólares por barril, un nivel no visto desde 2014. En Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, están en una disyuntiva: habrá más ingresos por las exportaciones, pero también dejaremos de percibir recursos al aplicar todo el estímulo fiscal del IEPS, con una racha alcista que va para largo.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

PAL